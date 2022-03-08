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    香港新增2.8萬確診 累計確診逾184萬人

    由於香港目前可能感染 COVID 的患者超負荷，一些人被迫在醫院外等候。（美聯社）

    由於香港目前可能感染 COVID 的患者超負荷，一些人被迫在醫院外等候。（美聯社）

    2022/03/08 17:55

    〔中央社〕香港今天新增2萬8475例COVID-19確診病例，又有160人染疫死亡；相關衛生官員指出，近日感染個案已沒有爆發性上升。據香港大學最新模型推算，本地疫情已於3月4日到達頂峰。

    據官方通報，香港第五波疫情新增確診數於3月3日達到頂峰的5.6萬例後，已連續4天下降；今天新增2萬8475例，比昨天略增3325例。

    衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮8日下午在記者會通報，今天新增的確診病例中，9例為境外移入，其餘為本土病例。

    他指出，第五波疫情至今已導致2365人死亡，死亡率是0.46%。

    歐家榮指出，本地感染個案近日沒有出現爆發性上升，一週前，本地出現了爆發性上升，先是每天新增5萬例，之後是3萬例，如今回落至2萬例。

    他認為，確診個案停止爆發性上升，與市民配合政府的抗疫工作有關，比如市民自願進行快篩。

    香港01報導引述香港大學最新模型推算，本地每日新增感染人數於3月4日已達頂峰，預計4月23日會首次降至3位數、即1000人以下。而截至3月7日，全港累計感染人數已達184萬人。

    據官方通報，過去24小時，香港再添160人染疫死亡。

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