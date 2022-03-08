意義非凡！6城鎮奮勇抗俄 澤倫斯基頒布「英雄城市」封號

烏克蘭總統澤倫斯基昨宣布頒布「英雄城市」封號給包含第2大城哈爾科夫在內的6個城鎮。（法新社）

2022/03/08 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）帶領國家抵抗俄羅斯侵略，成為人民心目中的英雄，而他也宣布頒布「英雄城市」封號給包含第2大城哈爾科夫（Kharkiv）在內的6個城鎮。

綜合外媒報導，澤倫斯基昨天在演說中頒布特殊的「英雄城市」稱號給抗俄表現非凡的6個人口稠密城鎮，分別為哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、馬立波（Mariupol）、刻松（Kherson）、霍斯托梅（Hostomel）以及沃爾諾哈瓦（Volnovakha）。

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澤倫斯基表示，「我決定授予我們的英雄，我們的英雄城市一個特殊的稱號。因為它已經有一次了。當我們承受另一次攻擊時，但類似的攻擊、又一次入侵」。

「英雄城市」是前蘇聯授予的榮譽稱號，是指於第二次世界大戰期間「德蘇戰爭」中擁有卓越成就的城市，當時共有12個城市被授予此稱號。

#RussianUkrainianWar | Zelensky gives the honorary title "Hero City" to Kharkiv, Chernihiv, Mariupol, Kherson, Hostomel, and Volnovakha. It's a reference to the Soviet tradition: 12 cities of the Soviet Union were awarded the title following the WWII, reports The Kyiv Independent — ANI （@ANI） March 6, 2022

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