意義非凡！6城鎮奮勇抗俄 澤倫斯基頒布「英雄城市」封號

2022/03/08 17:21

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)帶領國家抵抗俄羅斯侵略,成為人民心目中的英雄,而他也宣布頒布「英雄城市」封號給包含第2大城哈爾科夫(Kharkiv)在內的6個城鎮。

綜合外媒報導,澤倫斯基昨天在演說中頒布特殊的「英雄城市」稱號給抗俄表現非凡的6個人口稠密城鎮,分別為哈爾科夫(Kharkiv)、切爾尼戈夫(Chernihiv)、馬立波(Mariupol)、刻松(Kherson)、霍斯托梅(Hostomel)以及沃爾諾哈瓦(Volnovakha)。

澤倫斯基表示,「我決定授予我們的英雄,我們的英雄城市一個特殊的稱號。因為它已經有一次了。當我們承受另一次攻擊時,但類似的攻擊、又一次入侵」。

「英雄城市」是前蘇聯授予的榮譽稱號,是指於第二次世界大戰期間「德蘇戰爭」中擁有卓越成就的城市,當時共有12個城市被授予此稱號。

