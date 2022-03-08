為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    意義非凡！6城鎮奮勇抗俄 澤倫斯基頒布「英雄城市」封號

    烏克蘭總統澤倫斯基昨宣布頒布「英雄城市」封號給包含第2大城哈爾科夫在內的6個城鎮。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基昨宣布頒布「英雄城市」封號給包含第2大城哈爾科夫在內的6個城鎮。（法新社）

    2022/03/08 17:21

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）帶領國家抵抗俄羅斯侵略，成為人民心目中的英雄，而他也宣布頒布「英雄城市」封號給包含第2大城哈爾科夫（Kharkiv）在內的6個城鎮。

    綜合外媒報導，澤倫斯基昨天在演說中頒布特殊的「英雄城市」稱號給抗俄表現非凡的6個人口稠密城鎮，分別為哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、馬立波（Mariupol）、刻松（Kherson）、霍斯托梅（Hostomel）以及沃爾諾哈瓦（Volnovakha）。

    澤倫斯基表示，「我決定授予我們的英雄，我們的英雄城市一個特殊的稱號。因為它已經有一次了。當我們承受另一次攻擊時，但類似的攻擊、又一次入侵」。

    「英雄城市」是前蘇聯授予的榮譽稱號，是指於第二次世界大戰期間「德蘇戰爭」中擁有卓越成就的城市，當時共有12個城市被授予此稱號。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    每次勝利都和牠有關！ 基輔小狗狗「靠本能」前線立大功
    2022/03/07 21:13

    每次勝利都和牠有關！ 基輔小狗狗「靠本能」前線立大功
    烏克蘭又傳捷報！ 烏東俄偵察營指揮官遭擊斃
    2022/03/07 19:50

    烏克蘭又傳捷報！ 烏東俄偵察營指揮官遭擊斃

    統一強漢基金精準布局　金獎再升級
    俄軍拿不到撫卹了？ 傳俄國防部下令挖坑大量埋屍、丟棄遺體
    2022/03/07 18:40

    俄軍拿不到撫卹了？ 傳俄國防部下令挖坑大量埋屍、丟棄遺體
    俄羅斯聲稱將在多處暫時停火 開放人道走廊讓平民撤離
    2022/03/07 14:31

    俄羅斯聲稱將在多處暫時停火 開放人道走廊讓平民撤離

    詹惟中驚見「好朋友」影響健康！
    誤傳「露點自拍」到國防部IG 俄國正妹發言人裸照又瘋傳
    2022/03/05 21:11

    誤傳「露點自拍」到國防部IG 俄國正妹發言人裸照又瘋傳
    金額少到被酸「乾脆投降」 普廷稱會賠陣亡俄兵「鉅額撫卹」
    2022/03/05 05:57

    金額少到被酸「乾脆投降」 普廷稱會賠陣亡俄兵「鉅額撫卹」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播