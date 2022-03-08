集中攻擊男性生殖器 研究：武肺病毒在陰莖睪丸中流竄

最新一項研究表明，武肺病毒可能會集中攻擊男性生殖器官，陰莖、睪丸與前列腺都可能嚴重受損。（資料照，此為示意圖）

2022/03/08 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕部分國家開始學習與病毒共存，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）對人體的長遠影響格外受到關注，最新一項研究表明，武肺病毒可能會集中攻擊男性生殖器官，陰莖、睪丸與前列腺都可能嚴重受損。

綜合外媒報導，最新發表在《bioRxiv》的預印報告中，美國伊利諾州西北大學費恩伯格醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）的研究人員在一項針對猴子的實驗中發現，武肺病毒可能會集中攻擊男性生殖器官，並造成長期傷害。

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過往不少研究均觀察到武肺男性感染者遭遇勃起功能障礙或其他生殖器的損傷，但對於肇因卻眾說紛紜，有的研究認為是血管受到破壞，有的則將傷害指向人體對病毒的免疫反應。

這次的研究則涉及了3隻雄性恆河猴，實驗人員發現，武肺病毒直接針對受試猴子的生殖器官進行攻擊，病毒在3隻猴子的陰莖中傳播，其中1隻連睪丸都出現病毒活動的痕跡，即使康復後仍可觀察到長期傷害。

研究人員表示，武肺病毒在陰莖中傳播可能導致勃起功能障礙或佩洛尼氏症（Peyronie's Disease），後者將讓患者在勃起時感受到劇烈疼痛。

此外，病毒若侵入前列腺，可能導致精液品質下降，甚至帶來更高罹患前列腺癌的機率；入侵睪丸則會降低精子的品質與數量，降低睪丸激素分泌濃度，而感染男性也可能表現出睪丸發炎或疼痛等臨床症狀。

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