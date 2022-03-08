俄封鎖臉書等科技平台 外媒揭網路恐中國化民眾急搜VPN apps

圖為俄羅斯民眾在聖彼得堡反戰示威行動中被抓。（美聯社）

2022/03/08 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯攻打烏克蘭使其日益孤立，不只實體制裁，網路似乎也敲響喪鐘。俄羅斯先前與中國不同，是民眾可上臉書、推特、谷歌等美國科技平台，但總統普廷（Vladimir Putin）不滿臉書等科技公司對俄媒施加限制，決定反擊封鎖。外媒也以俄羅斯審查機制「數位鐵幕（The digital Iron Curtain）」一文，分析俄羅斯網路如何很快開始看起來像中國一樣，但技術與能力方面令人存疑，以及已有跡象表明民眾開始搜尋「翻牆」方法。

《CNN》報導，俄羅斯封鎖臉書只是象徵性舉動，俄國人較常使用的Instagram與WhatsApp，目前尚未被封鎖，但谷歌、推特等平台傳出被施壓或限制，影響俄國民眾取得資訊跟自由表達能力，可能導致俄羅斯走向如中國，「中國有防火牆、俄羅斯有數位鐵幕」，甚至加速全球網路分裂。

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不過，報導指出，中國花費數十年時間建立審查機制，阻止大多數西方平台在該國營運，但俄羅斯卻是邊打仗邊轉變，技術與能力存疑，不免令人關心俄羅斯網路若無西方科技，是否還能生存。政治風險諮詢公司歐亞集團地緣科技主管魯筱萌（Xiaomeng Lu，音譯）說，中俄差別在於中國防火牆十分複雜，俄羅斯想全面封鎖，不僅在技術上面臨挑戰，還有可能引發政治反彈。此外，俄羅斯即便有搜尋引擎Yandex、社群網站VK等替代品，但不像中國有騰訊、阿里巴巴、微博等科技巨頭那般活躍。

報導提到，西方科技平台若退出俄羅斯，受益者是俄國政府，人民則被剝奪透過非政府管道取得資訊的機會。據指，有跡象顯示俄羅斯人正在搜尋躲避封鎖的方法，上週APP下載量前10名中，有5款是虛擬私人網路（VPN）應用程式，其中最受歡迎的1款下載量竟飆逾1300%。

報導提及，美國智庫布魯金斯學會人工智慧與新興科技倡議政策主管布蘭特（Jessica Brandt）則認為，這場危機對於在俄羅斯營運的西方平台而言，是爆發點也有可能是轉捩點，莫斯科將持續施壓平台，發揮影響力刪除不討喜的內容，若這些公司遵守恐面臨全球公民強烈反對。

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