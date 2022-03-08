為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄封鎖臉書等科技平台 外媒揭網路恐中國化民眾急搜VPN apps

    圖為俄羅斯民眾在聖彼得堡反戰示威行動中被抓。（美聯社）

    圖為俄羅斯民眾在聖彼得堡反戰示威行動中被抓。（美聯社）

    2022/03/08 14:17

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯攻打烏克蘭使其日益孤立，不只實體制裁，網路似乎也敲響喪鐘。俄羅斯先前與中國不同，是民眾可上臉書、推特、谷歌等美國科技平台，但總統普廷（Vladimir Putin）不滿臉書等科技公司對俄媒施加限制，決定反擊封鎖。外媒也以俄羅斯審查機制「數位鐵幕（The digital Iron Curtain）」一文，分析俄羅斯網路如何很快開始看起來像中國一樣，但技術與能力方面令人存疑，以及已有跡象表明民眾開始搜尋「翻牆」方法。

    《CNN》報導，俄羅斯封鎖臉書只是象徵性舉動，俄國人較常使用的Instagram與WhatsApp，目前尚未被封鎖，但谷歌、推特等平台傳出被施壓或限制，影響俄國民眾取得資訊跟自由表達能力，可能導致俄羅斯走向如中國，「中國有防火牆、俄羅斯有數位鐵幕」，甚至加速全球網路分裂。

    不過，報導指出，中國花費數十年時間建立審查機制，阻止大多數西方平台在該國營運，但俄羅斯卻是邊打仗邊轉變，技術與能力存疑，不免令人關心俄羅斯網路若無西方科技，是否還能生存。政治風險諮詢公司歐亞集團地緣科技主管魯筱萌（Xiaomeng Lu，音譯）說，中俄差別在於中國防火牆十分複雜，俄羅斯想全面封鎖，不僅在技術上面臨挑戰，還有可能引發政治反彈。此外，俄羅斯即便有搜尋引擎Yandex、社群網站VK等替代品，但不像中國有騰訊、阿里巴巴、微博等科技巨頭那般活躍。

    報導提到，西方科技平台若退出俄羅斯，受益者是俄國政府，人民則被剝奪透過非政府管道取得資訊的機會。據指，有跡象顯示俄羅斯人正在搜尋躲避封鎖的方法，上週APP下載量前10名中，有5款是虛擬私人網路（VPN）應用程式，其中最受歡迎的1款下載量竟飆逾1300%。

    報導提及，美國智庫布魯金斯學會人工智慧與新興科技倡議政策主管布蘭特（Jessica Brandt）則認為，這場危機對於在俄羅斯營運的西方平台而言，是爆發點也有可能是轉捩點，莫斯科將持續施壓平台，發揮影響力刪除不討喜的內容，若這些公司遵守恐面臨全球公民強烈反對。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    憂台灣成下個烏克蘭！ 澳洲助理防長：做好準備慎防中共犯台
    2022/03/07 22:19

    憂台灣成下個烏克蘭！ 澳洲助理防長：做好準備慎防中共犯台
    網傳中國洗腦學生影片 教師轟烏克蘭「敗家子」
    2022/03/07 08:50

    網傳中國洗腦學生影片 教師轟烏克蘭「敗家子」

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    俄國政府祭報復行動 完全封鎖臉書、推特
    2022/03/05 08:02

    俄國政府祭報復行動 完全封鎖臉書、推特
    阻假消息 臉書推特等科技企業限俄官媒資訊傳播
    2022/03/01 19:04

    阻假消息 臉書推特等科技企業限俄官媒資訊傳播

    詹惟中驚見「好朋友」影響健康！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播