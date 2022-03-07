制裁破口？ 德國：不會停止採購俄國能源

德國總理蕭茲表示，將繼續向俄羅斯採購能源。（歐新社）

2022/03/07 23:48

〔編譯魏國金／台北報導〕儘管美國拜登政府表示，正考慮限制俄羅斯天然氣進口，以進一步加大對俄國侵略烏克蘭的制裁力道，不過華爾街日報報導，德國政府7日表示，德國將繼續向俄國採購天然氣、石油與煤炭。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）聲明說，德國與歐洲太過依賴俄國的能源進口，以提供電力、暖氣與工業生產，以致於難以在短期內切斷與莫斯科的關聯。他說，「此刻歐洲為供暖、移動性、發電以及產業所需的能源供應，無法在其他地方獲得保障」。他補充，俄羅斯的能源對民眾的日常生活至關重要。

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在莫斯科入侵烏克蘭後，柏林矢言將緊急多元化德國的能源供應，尤其是天然氣。不過，專家警告，由於相關資源的取得問題，以及能源基礎設施方面的調適，德國將承受短期陣痛。

蕭茲的聲明發表時機，正值俄羅斯部隊無差別轟炸烏克蘭城市，包括對住宅區，以及對逃難群眾展開攻擊，引發大量平民傷亡之際。

根據官方數據，德國逾50%的天然氣、3分之1的煤與4分之1的原油皆採購自俄羅斯，德國是俄國全球最大的天然氣買家。蕭茲說，這就是能源貿易豁免於西方國家對俄制裁的原因，「我們對於繼續從事與俄國能源供應有關的企業活動達成共識決定」。

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