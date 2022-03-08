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    畫面曝光！烏克蘭軍出擊 疑擊沉俄巡邏艦畢可夫號

    2018年起服役的畢可夫號是俄羅斯新型巡邏艦，目前同級艦已有三艘服役，烏克蘭軍方7日宣稱在敖德薩擊沉畢可夫號；圖為畢可夫號2019年通過土耳其博斯普魯斯海峽。（路透）

    2018年起服役的畢可夫號是俄羅斯新型巡邏艦，目前同級艦已有三艘服役，烏克蘭軍方7日宣稱在敖德薩擊沉畢可夫號；圖為畢可夫號2019年通過土耳其博斯普魯斯海峽。（路透）

    2022/03/08 00:38

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭強力抵抗俄羅斯入侵，不僅擊中多架俄國戰機和戰車，現在烏克蘭軍方更宣布，烏國海軍在黑海戰略港市敖德薩（Odessa）擊沉俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）22160型畢可夫號（Vasily Bykov）巡邏艦，目前俄方尚未證實此消息，若屬實將重傷俄軍士氣。

    烏克蘭武裝部隊總參謀部在臉書、推特PO出一段影片，稱烏克蘭武裝部隊海軍陸戰隊在敖德薩擊中一艘敵艦，而該艦疑似就是俄羅斯黑海艦隊最新型的22160型畢可夫號巡邏艦；畫面中只見一團漆黑，疑似火箭砲的火光不斷射出，隨後影片中出現「有東西著火了。命中！俄羅斯XXX船，去x」的歡呼聲。

    烏克蘭軍事中心智囊團負責人赫穆特（Taras Chmut）也發文表示，一艘俄羅斯海軍大型巡邏護衛艦在烏克蘭武裝部隊控制的領土上遭到飛彈襲擊。不少網友看完影片驚呼，「哇噻這艘很貴吧」、「隱形的還是可能被飛彈打到」、「驚訝的是黑成這樣也可以打」、「俄羅斯有沒有覺得『被陰了』」、「越來越扯了，俄損失的軍武都億來億去的，真有本錢」、「損失這台算是虧出血了，黑海艦隊家底本來就沒多少」，另有網友稱，烏國海軍疑似用多管火箭來攻擊畢可夫號。

    畢可夫號是俄羅斯海軍新型巡邏護衛艦，排水量1300公噸，全長94公尺，具有複合匿蹤結構，配備伸縮機庫和直升機甲板，船尾可供一架12噸救援直升機起降、維護，畢可夫號是此型首艦，2018年12月20日起服役，目前同級艦共有3艘。

    烏克蘭軍方宣布，烏國海軍在黑海沿岸戰略港市敖德薩擊沉俄羅斯黑海艦隊22160型畢可夫號巡邏艦，目前俄方尚未證實此消息，若屬實將重傷俄軍士氣。（圖取自推特）

    烏克蘭軍方宣布，烏國海軍在黑海沿岸戰略港市敖德薩擊沉俄羅斯黑海艦隊22160型畢可夫號巡邏艦，目前俄方尚未證實此消息，若屬實將重傷俄軍士氣。（圖取自推特）

    畫面中只見一團漆黑，疑似火箭砲的火光不斷射出，隨後影片中出現「有東西著火了。命中！俄羅斯XXX船，去x」的歡呼聲。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書粉專）

    畫面中只見一團漆黑，疑似火箭砲的火光不斷射出，隨後影片中出現「有東西著火了。命中！俄羅斯XXX船，去x」的歡呼聲。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書粉專）

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