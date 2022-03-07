烏克蘭博物館憂遭戰火波及！ 急動員打包1.2萬件文物

烏克蘭最大的利沃夫國家博物館為防止館藏遭戰火波及，忙著打包1.2萬件藝術文物。（美聯社）

2022/03/07 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第12天，造成多個城市損壞，隨後又開始進行無差別攻擊，烏克蘭境內最大的利沃夫國家博物館（Andrey Sheptytsky National Museum）為防止館藏遭戰火波及，動員所有員工撤離文物，目前已經打包約1.2萬件的藝術收藏，但目前尚未找到安全地方存放。

《美聯社》報導，自俄羅斯2月24日入侵以來，烏克蘭許多遺產遭到破壞，利沃夫國家博物館持續關閉，館長科贊（Ihor Kozhan）和工作人員則忙著保護珍貴文化遺產，有人小心翼翼地把巴洛克時代的文物放入紙箱中，不遠處則有另一群人扛著巨大的18世紀Bohorodchany聖像走下樓梯。

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該博物館歷經2次世界大戰，都幸運逃過一劫，但科贊表示，「真的不知道是否能度過這次危機。我看著這些工作，眼淚就不自覺得掉了下來，這需要耗費相當大的精力，我也知道這是正確的決定，並感到驕傲，但仍感到傷心又痛苦。」

館內負責珍稀手稿與書籍部門的主管諾羅布斯卡（Anna Naurobska）也說，「至今還不知道這些藏品能送往哪裡存放，我們深怕它們遭到攻擊，或是處於危險之中，這些是屬於我們的故事、生活，對每個人都相當重要。」

工作人員急忙打包文物，準備撤離博物館。（美聯社）

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