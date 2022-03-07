為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不道德！國際紅十字會：俄軍開放的人道走廊竟埋地雷

    國際紅十字會7日指稱，從馬立波出來的人道走廊上有埋設地雷。圖為馬立波難民。（法新社）

    國際紅十字會7日指稱，從馬立波出來的人道走廊上有埋設地雷。圖為馬立波難民。（法新社）

    2022/03/07 23:37

    〔即時新聞／綜合報導〕在俄軍6日毀約開火，導致人道走廊兩度關閉後，週一（7日）上午俄軍再宣布對包括基輔在內等大城停火，第三度開放「人道走廊」讓平民撤離。不過目前在烏南城市馬立波（Mariupol）的國際紅十字會（ICRC）指控，「人道走廊」上竟埋設地雷，平民根本不能安心通過，導致撤離行動依舊困難。

    綜合外媒報導，昨天紅十字會就宣布，因「人道走廊」兩度關閉，原本想要撤離20萬馬立波難民的計畫告吹。今天上午終於三度開放「人道走廊」，沒想到紅十字會成員帶領一批馬立波難民到達第一個檢查站時，卻被站哨人員告知前方道路有埋設地雷，意謂著難民根本沒有安全的路可以出城。

    紅十字會行動主任斯蒂爾哈特（Dominik Stillhart）忍不住批評，烏俄雙方根本沒有擬定好周全且有效率的協議，對於停火時間和撤離路線也沒有明確約定，完全不清楚難民該從哪裡離開、外界物資可以從哪裡送進去。斯蒂爾哈特呼籲，現在最重要的是，烏俄雙方應該先把「人道走廊」的地雷掃除乾淨。

    另外，俄羅斯對基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、馬立波、蘇梅（Sumy）等地開闢的人道走廊，幾乎都是通往白俄羅斯或俄羅斯，這讓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）相當不滿，怒斥俄方此舉「非常不道德」；英國歐洲與美洲事務國務大臣柯維立（James Cleverly）也痛批普廷不要臉，直言俄羅斯能做的最人道主義的決定，就是結束這場軍事行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄羅斯聲稱將在多處暫時停火 開放人道走廊讓平民撤離
    2022/03/07 14:31

    俄羅斯聲稱將在多處暫時停火 開放人道走廊讓平民撤離
    人道走廊終於通了！烏南馬立波民眾將開始撤離
    2022/03/06 16:55

    人道走廊終於通了！烏南馬立波民眾將開始撤離

    低碳綠色交通路網 台中蟬聯宜居城市
    平民快撤離！ 烏南馬立波再次臨時停火
    2022/03/06 16:42

    平民快撤離！ 烏南馬立波再次臨時停火
    人道走廊關閉 烏南馬立波市長：待撤離巴士陸續被毀
    2022/03/06 09:23

    人道走廊關閉 烏南馬立波市長：待撤離巴士陸續被毀

    日商愛沃特、三井物產(株)投資入股宏廣新技！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播