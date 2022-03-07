不道德！國際紅十字會：俄軍開放的人道走廊竟埋地雷

國際紅十字會7日指稱，從馬立波出來的人道走廊上有埋設地雷。圖為馬立波難民。（法新社）

2022/03/07 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕在俄軍6日毀約開火，導致人道走廊兩度關閉後，週一（7日）上午俄軍再宣布對包括基輔在內等大城停火，第三度開放「人道走廊」讓平民撤離。不過目前在烏南城市馬立波（Mariupol）的國際紅十字會（ICRC）指控，「人道走廊」上竟埋設地雷，平民根本不能安心通過，導致撤離行動依舊困難。

綜合外媒報導，昨天紅十字會就宣布，因「人道走廊」兩度關閉，原本想要撤離20萬馬立波難民的計畫告吹。今天上午終於三度開放「人道走廊」，沒想到紅十字會成員帶領一批馬立波難民到達第一個檢查站時，卻被站哨人員告知前方道路有埋設地雷，意謂著難民根本沒有安全的路可以出城。

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紅十字會行動主任斯蒂爾哈特（Dominik Stillhart）忍不住批評，烏俄雙方根本沒有擬定好周全且有效率的協議，對於停火時間和撤離路線也沒有明確約定，完全不清楚難民該從哪裡離開、外界物資可以從哪裡送進去。斯蒂爾哈特呼籲，現在最重要的是，烏俄雙方應該先把「人道走廊」的地雷掃除乾淨。

另外，俄羅斯對基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、馬立波、蘇梅（Sumy）等地開闢的人道走廊，幾乎都是通往白俄羅斯或俄羅斯，這讓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）相當不滿，怒斥俄方此舉「非常不道德」；英國歐洲與美洲事務國務大臣柯維立（James Cleverly）也痛批普廷不要臉，直言俄羅斯能做的最人道主義的決定，就是結束這場軍事行動。

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