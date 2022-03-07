為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    網傳中國洗腦學生影片 教師轟烏克蘭「敗家子」

    網路流傳，有中國教師對學生進行洗腦教育，稱烏克蘭繼承蘇聯龐大的軍事遺產，卻是「敗家子」，成為了最遺憾的國家。（圖擷自YouTube）

    網路流傳，有中國教師對學生進行洗腦教育，稱烏克蘭繼承蘇聯龐大的軍事遺產，卻是「敗家子」，成為了最遺憾的國家。（圖擷自YouTube）

    2022/03/07 08:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近期大舉入侵烏克蘭，引發各國撻伐，但中國卻未對俄羅斯入侵烏克蘭做出譴責或制裁，近日網路更流傳，有中國教師對學生進行洗腦教育，稱烏克蘭繼承蘇聯龐大的軍事遺產，卻是「敗家子」，成為了最遺憾的國家。

    俄羅斯自上月24日起大舉攻打烏克蘭，引發許多歐美國家撻伐及紛紛進行制裁，連俄羅斯境內也有大批民眾示威反戰，但與此同時中國，並未對俄羅斯入侵烏克蘭做出譴責或制裁，北京官員也避免稱這次事件為入侵。

    網路近日更流傳，中國教師對學生進行洗腦教育，從網路影片可看到，有不同服裝的學生被灌輸，烏克蘭在蘇聯解體後繼承龐大的軍事遺產，學生們在課堂上依序背誦出，烏克蘭繼承了核武、坦克、航空母艦、轟炸機等，但緊接著教師砲轟烏克蘭，批評烏是敗家子，「繼承前蘇聯這麼龐大的軍事遺產，現在卻成為了最遺憾的國家」。

    教師在課堂上還要學生回答，從烏克蘭的事件學到什麼道理？學生們則異口同聲，引用中國國家主席習近平語錄中的「日子要自己過」，並稱要「好好學習，建設祖國、保衛祖國」。雖然影片看上去是刻意拍攝的宣傳影片，但也凸顯中國對學生灌輸支持俄羅斯、敵視烏克蘭的內容，藉此洗腦一般民眾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「如植入病毒」 中國大學英語檢定出現中共黨史題材洗腦
    2021/12/24 05:58

    「如植入病毒」 中國大學英語檢定出現中共黨史題材洗腦
    孟晚舟獲釋成中共愛國洗腦題材 中國學校要求學生寫感想
    2021/09/29 21:13

    孟晚舟獲釋成中共愛國洗腦題材 中國學校要求學生寫感想

    吃糖減重！日本人都靠「它」養瘦菌
    中國青少年只能學習思想？追星、遊戲、學英文都要被「驅邪扶正」
    2021/08/24 07:53

    中國青少年只能學習思想？追星、遊戲、學英文都要被「驅邪扶正」
    強國洗腦再進化 AI＋饒舌＋APP創造「赤色Y世代」
    2019/03/05 22:41

    強國洗腦再進化 AI＋饒舌＋APP創造「赤色Y世代」
    不滿軍訓課 強國男大生嗆「想給我洗腦？」被舉報
    2018/09/23 10:06

    不滿軍訓課 強國男大生嗆「想給我洗腦？」被舉報
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播