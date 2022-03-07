網傳中國洗腦學生影片 教師轟烏克蘭「敗家子」

網路流傳，有中國教師對學生進行洗腦教育，稱烏克蘭繼承蘇聯龐大的軍事遺產，卻是「敗家子」，成為了最遺憾的國家。（圖擷自YouTube）

2022/03/07 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近期大舉入侵烏克蘭，引發各國撻伐，但中國卻未對俄羅斯入侵烏克蘭做出譴責或制裁，近日網路更流傳，有中國教師對學生進行洗腦教育，稱烏克蘭繼承蘇聯龐大的軍事遺產，卻是「敗家子」，成為了最遺憾的國家。

俄羅斯自上月24日起大舉攻打烏克蘭，引發許多歐美國家撻伐及紛紛進行制裁，連俄羅斯境內也有大批民眾示威反戰，但與此同時中國，並未對俄羅斯入侵烏克蘭做出譴責或制裁，北京官員也避免稱這次事件為入侵。

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網路近日更流傳，中國教師對學生進行洗腦教育，從網路影片可看到，有不同服裝的學生被灌輸，烏克蘭在蘇聯解體後繼承龐大的軍事遺產，學生們在課堂上依序背誦出，烏克蘭繼承了核武、坦克、航空母艦、轟炸機等，但緊接著教師砲轟烏克蘭，批評烏是敗家子，「繼承前蘇聯這麼龐大的軍事遺產，現在卻成為了最遺憾的國家」。

教師在課堂上還要學生回答，從烏克蘭的事件學到什麼道理？學生們則異口同聲，引用中國國家主席習近平語錄中的「日子要自己過」，並稱要「好好學習，建設祖國、保衛祖國」。雖然影片看上去是刻意拍攝的宣傳影片，但也凸顯中國對學生灌輸支持俄羅斯、敵視烏克蘭的內容，藉此洗腦一般民眾。

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