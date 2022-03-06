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    東京挺烏克蘭遊行 旅日台僑及港人上街聲援

    旅居日本的烏克蘭人5日在東京澀谷舉行抗議俄羅斯侵略烏克蘭的示威遊行，約有4000人參加，許多人喊出反戰、要和平的心聲。（中央社）

    旅居日本的烏克蘭人5日在東京澀谷舉行抗議俄羅斯侵略烏克蘭的示威遊行，約有4000人參加，許多人喊出反戰、要和平的心聲。（中央社）

    2022/03/06 23:43

    〔中央社〕旅日烏克蘭人昨天在澀谷發起抗議俄羅斯侵略烏克蘭的遊行，約有4000人參加，其中也有旅日台僑和香港人，他們高舉「台灣人與烏克蘭為伍」、「香港人與烏克蘭為伍」的標語。

    俄羅斯侵略烏克蘭震驚全球。旅居日本的烏克蘭人組成的團體Stand With Ukraine Japan昨天發起力挺烏克蘭的示威遊行，包括烏克蘭人、日本人、台灣人、德國人、俄羅斯人等約有4000人參加，遊行民眾行經東京澀谷車站鬧區時，吸引許多路人圍觀。

    這是俄烏開戰後，日本最大型的示威活動，許多人喊出反戰、要和平的心聲。

    遊行隊伍中可看到很多人揮舞或披掛烏克蘭國旗，還有人高舉寫著「停止戰爭」、「請力挺烏克蘭」、「蒲亭滾出烏克蘭」、「蒲亭住手」等標語的牌子。

    也有旅日台僑參與遊行，有人高舉寫著「台灣人與烏克蘭為伍」的標語；有旅日香港人拿著寫著「光復香港時代革命，香港人與烏克蘭為伍」的標語。

    遊行隊伍可看到許多人攜家帶眷參與，有烏克蘭孩童還拿著大聲公用日文喊「停止戰爭」。烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）及使館人員也參與這場遊行。

    克爾松斯基得知中央社記者來自台灣時表示，知道台灣也力挺烏克蘭，他由衷感謝。此外，烏克蘭駐日大使館外交官艾利娜（Inna Ilina）對中央社表示，使館的社群網站每天收到包括台灣人在內的許多國際人士聲援，真的很感謝。

    烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠日前遭俄軍砲擊發生火災，日本政論家大聲疾呼千萬不能拿核電廠當「人質」，否則將引發大浩劫。

    艾利娜說，國際原子能總署（IAEA）表示現場未測到幅射外洩的情況，她很擔心在烏克蘭的親友安全，期盼俄羅斯趕緊從烏克蘭撤軍。

    遊行隊伍中，頭戴花冠的德國女孩潔西卡（Jessica）自製英文標語，上頭寫著「烏克蘭的小孩現在需要和平」，標語板上畫有許多象徵烏克蘭國旗顏色的花朵。她對中央社表示，對於俄羅斯控制烏克蘭核電廠，她感到很憂心，因為她有烏克蘭友人就住在那一帶。

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