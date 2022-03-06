曝普廷侵烏另一原因！ 謝金河斷言：俄羅斯恐成另一個北韓...

俄羅斯入侵烏克蘭遭各國制裁，經濟受到重創。圖為俄總統普廷。（美聯社）

2022/03/06 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，多國相繼祭出制裁措施，重創俄國經濟。對此，財訊傳媒董事長謝金河斷言：「未來的俄羅斯可能是另一個北朝鮮！」

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）以烏克蘭想加入北約為由攻打烏國，不過謝金河認為，普廷出兵烏克蘭另一個原因，那就是俄羅斯經濟衰退，「其實2004年波羅的海三國加入北約，俄羅斯並沒有強烈回應，烏克蘭在2019年把加入北約入憲，俄羅斯也沒有大動作，而烏克蘭也沒有挑釁的舉動，重點在於俄羅斯險峻的經濟情勢，普丁想藉軍事手段尋找出路。」

請繼續往下閱讀...

接著謝金河提出3個關鍵點：

一、俄羅斯人口老化問題嚴重，65歲以上老人比率占15.5%，2020年，俄羅斯凍結620萬老人的養老金，普廷從2000年起執政，俄羅斯人口比20年前少300萬人，俄羅斯財政困窘已迫在眉睫。

二、俄羅斯經濟持續衰退，尤其2014年攻打克里米亞半島遭到各國制裁，外國直接投資下滑，經濟成長率甚至是負值，這兩年疫情衝擊，俄羅斯經濟更加雪上加霜。

三、通膨壓力愈來愈大，普丁執政以來，俄羅斯有16年CPI都超過6%，今年元月CPI是8.7%，俄羅斯央行估今年通脹率11.9%，而俄羅斯在貧窮線以下的人口占七分之一。

不過，謝金河直言「打仗是打錢」，普廷引戰非但不能解決國內經濟問題，反而早一步拖垮俄羅斯經濟，加上國際制裁，俄國經濟體系崩潰只會更快。謝金河還提到俄國被踢出SWIFT一事，「SWIFT是資金結算系統加訊息流，任何交易都必須以貨幣當媒介，到目前為止，美元仍是最大宗...有人說，把俄羅斯趕出SWIFT可以加速人民幣國際化，但這個目標在人民幣自由兌換前很難達成，美元仍一枝獨秀。俄羅斯被踢出SWIFT，沒有國際清算組織機制，今後的俄羅斯只得以物易物，這問題不小。」

謝金河表示：「現在撐住俄羅斯經濟的是石油及天然氣，未來如果天然氣及油價大跌，很可能是俄烏戰爭最敏感指標。而經過這一役，俄羅斯經濟總值還會繼續往下掉，未來很可能是另一個北韓！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法