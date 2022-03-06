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    軍武新知》如虎添翼！ 美軍「幽靈騎士」砲艇機升級電戰系統

    美軍最新一代的空中砲艇機AC-130J「幽靈騎士」（Ghostrider）。（圖擷取自洛克希德／美國空軍）

    美軍最新一代的空中砲艇機AC-130J「幽靈騎士」（Ghostrider）。（圖擷取自洛克希德／美國空軍）

    2022/03/06 15:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《詹氏防務週刊》報導，美國特戰司令部（USSOCOM）改裝「無線電頻率反制」（RFCM）計畫的首架AC-130J「幽靈騎士」（Ghostrider）空中砲艇機，已完成交機，後續將由美軍展開實測。

    這項改裝計畫主要採用諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman，簡稱諾格）的ALQ-251「無線電頻率反制」（RFCM）電戰套件，能提供威脅檢測、精確地理定位和主動反制的能力，讓機組乘員能及時獲得準確的戰場資訊，提升執行任務時的戰場生存性。

    美國電子系統供應商「內華達山脈公司」（SNC），於2020年7月拿下價值7億美元（約新台幣199億元）合約，為USSOCOM改裝AC-130J與MC-130J等特種作戰軍機。據報導，SNC公司以電磁與空氣動力領域專業的知識與技術，將ALQ-251系統安裝在最合適的位置，使其性能得以發揮最大效果。

    諾格未透露ALQ-251系統的技術細節，僅簡略提到其基於模組化開放系統架構，結合雷達預警、威脅識別和主動反制措施的功能，能在競爭激烈且擁擠的電磁頻譜環境中，提供卓越狀況感知並反制電戰系統與雷達導引武器。

    砲艇機的概念來自於二次大戰戰後，其利用運輸機的強大酬載力與續航力，搭配機上的機槍與機砲，為地面部隊提供集中火力支援，光在越戰期間，美軍的AC-130機群就擊毀上萬輛北越與越共車輛，並多次拯救危在旦夕的地面部隊。

    新一代的AC-130J，是以C-130家族最新產品C-130J「超級大力士」（Super Hercules） 運輸機改良而成，替換服役多年的 AC-130U「幽靈」（Spooky），未來還將配備雷射武器。

    此前據據美國網路媒體The Drive知名的軍武新聞「戰區」（The War Zone）報導，美國空軍已接收了第一具「機載高能雷射系統」（AHEL）」原型機，預定今年由AC-130J進行飛行測試。

    AC-130J「幽靈騎士」未來還將配備「機載高能雷射系統（AHEL）」。（圖擷取自洛克希德／美國空軍）

    AC-130J「幽靈騎士」未來還將配備「機載高能雷射系統（AHEL）」。（圖擷取自洛克希德／美國空軍）

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