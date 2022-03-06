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    反制普廷「大內宣」！烏國民眾洗版俄國「餐廳」地圖評論

    基輔獨立報記者拉帕蒂娜（見圖）指出，烏國27歲男子伊萬透過「Google地圖」的留言功能，進入俄國咖啡館、餐廳等地標留下評論，盼能讓俄國民眾知道烏克蘭的戰爭慘況。（圖擷取自＠Anastasiia Lapatina臉書）

    基輔獨立報記者拉帕蒂娜（見圖）指出，烏國27歲男子伊萬透過「Google地圖」的留言功能，進入俄國咖啡館、餐廳等地標留下評論，盼能讓俄國民眾知道烏克蘭的戰爭慘況。（圖擷取自＠Anastasiia Lapatina臉書）

    2022/03/06 13:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯宣布對烏克蘭執行「特別軍事行動」已邁入第11日，已造成大量民眾死傷，更爆發「逃難潮」，儘管戰火延燒，但俄國總統普廷（Vladimir Putin）試圖透過「大內宣」美化戰爭，為了烏國，有人透過「Google地圖」，在俄國咖啡廳等地標留言，盼能讓更多人得知戰爭的真相。

    綜合外媒報導，烏克蘭遭入侵後，俄國封鎖了數個社交平台及獨立媒體，企圖對國內民眾管控戰爭資訊，為了讓俄國民眾能得知真相，一名腦筋動得快的烏國27歲男子伊萬（Ivan），藉由「Google地圖」留言功能傳遞戰事資訊。

    基輔獨立報（the Kyiv Independent）記者拉帕蒂娜（Anastasiia Lapatina）5日投書《紐約時報》指出，伊萬上網瀏覽「Google地圖」後，進入俄國咖啡館、餐廳等地標留下評論，希望俄國民眾在使用地圖時，能得知烏國戰事的慘況。

    Google地圖的一則留言寫道：「俄軍已對烏國首都基輔（Kyiv）及愛好和平的居民轟炸4天了，走上街頭吧，阻止孩童喪命。」

    拉帕蒂娜認為，藉由「洗版」大部分俄國民眾常上的網頁，伊萬與數百位撰寫類似評論的人，希望透過此舉，傳達克里姆林宮（Kremlin）的暴行真相。

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