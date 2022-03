反制普廷「大內宣」！烏國民眾洗版俄國「餐廳」地圖評論

2022/03/06 13:40

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯宣布對烏克蘭執行「特別軍事行動」已邁入第11日,已造成大量民眾死傷,更爆發「逃難潮」,儘管戰火延燒,但俄國總統普廷(Vladimir Putin)試圖透過「大內宣」美化戰爭,為了烏國,有人透過「Google地圖」,在俄國咖啡廳等地標留言,盼能讓更多人得知戰爭的真相。

綜合外媒報導,烏克蘭遭入侵後,俄國封鎖了數個社交平台及獨立媒體,企圖對國內民眾管控戰爭資訊,為了讓俄國民眾能得知真相,一名腦筋動得快的烏國27歲男子伊萬(Ivan),藉由「Google地圖」留言功能傳遞戰事資訊。

基輔獨立報(the Kyiv Independent)記者拉帕蒂娜(Anastasiia Lapatina)5日投書《紐約時報》指出,伊萬上網瀏覽「Google地圖」後,進入俄國咖啡館、餐廳等地標留下評論,希望俄國民眾在使用地圖時,能得知烏國戰事的慘況。

Google地圖的一則留言寫道:「俄軍已對烏國首都基輔(Kyiv)及愛好和平的居民轟炸4天了,走上街頭吧,阻止孩童喪命。」

拉帕蒂娜認為,藉由「洗版」大部分俄國民眾常上的網頁,伊萬與數百位撰寫類似評論的人,希望透過此舉,傳達克里姆林宮(Kremlin)的暴行真相。

Since most unfavorable news has been blocked in Russia, one way that Ukrainians are trying to reach the Russian people has been to write very unique Google reviews of popular Russian cafes and restaurants.



This is brilliant. pic.twitter.com/Ni2BQUAJFK