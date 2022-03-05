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    自己的國家自己救！ 烏克蘭國防部：逾6.6萬男性返國參戰

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫（左）發文稱，已有66224名烏克蘭男性從海外返國加入抗敵作戰的行列。（法新社）

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫（左）發文稱，已有66224名烏克蘭男性從海外返國加入抗敵作戰的行列。（法新社）

    2022/03/05 18:37

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，烏國運動員、選美皇后等公眾人物紛紛投入前線保家衛國，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今在推特發文稱，已有66224名烏克蘭男性從海外返國加入抗敵作戰的行列。

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫今稍早在推特表示，自海外返國加入對抗俄軍行列的烏克蘭男性已有66224人，「這相當於12個旅的戰鬥力」，列茲尼科夫也士氣高昂地高喊「烏克蘭人，我們是無敵的！」

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