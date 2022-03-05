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    用生命捍衛國家！ 「烏克蘭英雄」少校指揮官抗俄戰死

    烏克蘭34歲少校指揮官奇比涅耶夫4日在基輔守衛戰中於戈斯托梅地區陣亡。（圖取自別爾江斯克市議會臉書粉專）

    烏克蘭34歲少校指揮官奇比涅耶夫4日在基輔守衛戰中於戈斯托梅地區陣亡。（圖取自別爾江斯克市議會臉書粉專）

    2022/03/05 17:50

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄羅斯的入侵，被授予烏克蘭國民最高榮譽勳章、譽為「烏克蘭英雄」的34歲少校指揮官奇比涅耶夫（Valery Chibineev），4日在基輔守衛戰中於戈斯托梅（Gostomel）地區陣亡，烏克蘭參謀司令部與別爾江斯克（Berdyansk）市議會都發文表達哀悼。

    綜合外媒報導，隸屬烏克蘭第79獨立空降突擊旅的奇比涅耶夫，在俄羅斯入侵行動第一天就上前線保家衛國，4日在基輔守衛戰中，於戈斯托梅地區遭到俄軍砲擊戰死，他曾在2016年獲前總統波洛申科（Petro Poroshenko）頒發「烏克蘭英雄」的金星勳章。

    別爾江斯克市議會昨也在臉書發文悼念奇比涅耶夫，「悲慘的消息傳來。我們的同胞、別爾江斯克名譽市民、烏克蘭英雄奇比涅耶夫少校在戰鬥中陣亡」，並表示從俄羅斯侵略烏克蘭東部第一天到最後一天，「奇比涅耶夫少校一直在捍衛祖國的領土完整和獨立」。

    「他像英雄一樣戰鬥，像英雄一樣死去。」別爾江斯克市議會說：「我們代表所有別爾江斯克居民，向奇比涅耶夫的家人和親屬表示哀悼。我們感謝他美化了我們的城市並捍衛了烏克蘭和所有國人，英雄永垂不朽！」

    奇比涅耶夫曾因參與反恐行動而獲得榮譽市民殊榮。（圖取自別爾江斯克市議會網站）

    奇比涅耶夫曾因參與反恐行動而獲得榮譽市民殊榮。（圖取自別爾江斯克市議會網站）

    奇比涅耶夫曾在2016年獲前總統波洛申科頒發「烏克蘭英雄」的金星勳章。（圖取自別爾江斯克市議會臉書）

    奇比涅耶夫曾在2016年獲前總統波洛申科頒發「烏克蘭英雄」的金星勳章。（圖取自別爾江斯克市議會臉書）

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