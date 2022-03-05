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    可怕！英媒5人團隊疑遭俄軍掃射 記者中彈生還

    英國媒體5人採訪團隊在烏克蘭基輔附近遭遇疑似俄軍的士兵射擊，導致記者下背部遭擊中、攝影記者也中了兩槍，幸好都打在防彈衣上。俄軍士兵示意圖。（美聯社）

    英國媒體5人採訪團隊在烏克蘭基輔附近遭遇疑似俄軍的士兵射擊，導致記者下背部遭擊中、攝影記者也中了兩槍，幸好都打在防彈衣上。俄軍士兵示意圖。（美聯社）

    2022/03/05 12:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後戰火不斷，英國媒體《天空新聞》首席特派員拉姆齊（Stuart Ramsay）等5人組成的團隊，在基輔附近遭遇疑似俄軍的士兵射擊，導致拉姆齊下背部遭擊中、攝影記者也中了兩槍，幸好都是打在防彈衣上，5人最終全數成功逃離。

    《天空新聞》報導，拉姆齊表示，他們一行人包括自己、攝影記者莫克勒（Richie Mockler）、3名製作人沃勒斯（Martin Vowles）、利特夫年科（Andrii Lytvynenko）、范海登（Dominique Van Heerden）。

    拉姆齊指出，當時他們正前往基輔以西約30公里的小鎮布恰（Bucha），因為附近有俄軍車隊遭到摧毀，事後已無任何交戰聲響，小鎮的聯絡人答應帶拉姆齊看看車隊的狀況。

    拉姆齊說，他們一路上由於道路封鎖只得不斷換路，花了好幾個小時後赫然看到遠方天空的俄軍直升機朝地面開火，布恰小鎮似乎又成為了戰場，終於在一處哨站，烏克蘭軍人建議拉姆齊等人不要再往前了。

    拉姆齊團隊決定開車返回，途經一處十字路口時突然傳來小小的爆裂聲，似乎有什麼東西打到車上造成爆胎，車輛便停了下來。讓拉姆齊沒想到的是，接下來他們就遭到了瘋狂的掃射，擋風玻璃、方向盤、儀表板、座椅的碎片到處亂飛。

    拉姆齊表示，駕駛車輛的沃勒斯和當地人利特夫年科先行下車躲避，莫克勒、范海登和他自己則分別在副駕駛座、後座蜷曲身體躲避。拉姆齊等人那時還以為是被烏軍哨站誤擊，不斷高聲喊著他們是記者，但子彈仍然一波接一波地襲來。

    這時，還待在車上的拉姆齊3人知道他們必須離開車輛，范海登打開車門後趴倒在地，一路爬到公路護欄並滾下路堤，拉姆齊雖然下背部被子彈打到，但由於防彈衣的關係沒有什麼太大的感覺，就像被人打了一拳而已，因此拉姆齊在設法戴上頭盔後跑了出去，到堤防邊緣時不慎失去平衡一路跌了下去。

    就這樣，車上只剩下攝影記者莫克勒，在同伴不斷的呼喊下，莫克勒等了一段時間才跳下車逃跑，5人終於重新會合，附近工廠的守衛好心地讓他們進入躲避，一行人最終被烏克蘭警察派車救走。

    拉姆齊指出，後來烏克蘭方面透露攻擊他們的是負責破壞工作的俄羅斯偵察小隊，沃勒斯事後直說他們當中任何1人都能逃出來都是奇蹟，更不用說竟然能夠5人全數生還。

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