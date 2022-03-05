烏克蘭國防部長證實：海軍自沉旗艦 不讓俄軍取得

烏克蘭海軍旗艦薩哈達契尼號，已被烏軍自沉避免被俄軍取得。（圖擷自@GrangerE04117推特）

2022/03/05 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊在烏克蘭南部戰線持續侵略，近來傳出停靠在烏南尼古拉耶夫（Mykolaiv）港口的烏國海軍旗艦薩哈達契尼號（Hetman Sahaidachny）護衛艦，已被烏軍自沉避免被俄軍取得，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）證實確有此事。

據美國軍事媒體《The War Zone》報導，薩哈達契尼號為風暴海燕級護衛艦（北約代號：克里瓦克-III）， 3月3日在社交媒體上出現薩哈達契尼號一半沉入水中的照片，似乎是被烏克蘭海軍故意弄沉。

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薩哈達契尼號排水量為3100噸，配有100mm口徑的甲板砲、反潛砲彈發射器、魚雷發射器和直升機，服役已將近30年。雖然薩哈達契尼號對俄國黑海艦隊來說幾乎沒什麼作戰能力，但它是烏國海軍的驕傲，一旦被俘獲將會被俄羅斯用來大肆宣傳。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫4日在臉書證實，海軍旗艦的艦長遵從了沉船的命令，避免正在維修當中的薩哈達契尼號被敵軍取得。

另外，俄軍在烏南的攻勢已不斷逼近薩哈達契尼號所停靠的尼古拉耶夫，附近的赫爾松（Kherson）正不斷爆發戰鬥，外界憂心俄國將對另一處重要港口城市敖德薩（Odessa）展開兩棲作戰。

圖為薩哈達契尼號2014年通過黑海伊斯坦堡海峽。（路透）

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