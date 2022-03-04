談對立陶宛經濟制裁 中國人大再扯「一中原則」

一年一度的中國全國政協與人大會議登場。（資料照，歐新社）

2022/03/04 20:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕一年一度的中國全國政協與人大會議登場，今天先行召開的13屆全國政協5次會議，由全國政協主席汪洋提出政協報告，著重在年底將召開中共20大，僅強調要為加強中華兒女大團結努力奮鬥，並未針對兩岸關係或交流活動作表述。陸委會強調，中共「兩會」是其內部政治會議，歷年涉台部分談話或工作報告內容一貫，所倡議主張均在自我宣傳麻醉，台灣民眾從未認同。

汪洋在展望今年政協工作指出，要圍繞迎接中共20大加強思想政治建設，不過，並未提及台灣與兩岸。以往在展望新年度政協工作時，都會將港澳與台灣並列，但今年只提到港澳部分，為「進一步提升愛國愛港愛澳力量能力建設」。

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中國13屆全國人大5次會議明天將開幕，今天先舉行記者會，媒體問到北京對立陶宛的經濟制裁問題，全國人大發言人張業遂指稱，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，是中國同所有國家發展雙邊關係的政治基礎。

張業遂聲稱，1991年在中國同立陶宛簽署的建交公報中，立陶宛政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，而且明確承諾不和台灣建立官方關係和進行官方往來。

張業遂說，去年11月，立陶宛政府宣布允許台灣設立在立陶宛台灣代表處，嚴重違反一個中國原則，違背立方在兩國建交時所做的政治承諾。中國政府對此做出堅決回應是完全正當必然的，目前兩國關係中出現的問題責任完全在立方。

陸委會則強調，我方不承認、不接受中方違反歷史事實與兩岸現實的「一個中國原則」；任何背離中華民國是主權國家、阻礙恫嚇台灣與世界各國交往的政經脅迫行徑，都違反國際關係和平原則及台灣民意期待。面對當前複雜敏感情勢，中共當局應正確判斷，停止威嚇施壓這些國際社會所一致反對的舉措。

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