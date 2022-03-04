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    網路發起訂房不住 「金援」戰火下的烏克蘭人

    2月25日一名基輔居民目睹自己的家遭戰火蹂躪難掩悲傷。（美聯社檔案照）

    2月25日一名基輔居民目睹自己的家遭戰火蹂躪難掩悲傷。（美聯社檔案照）

    2022/03/04 18:25

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭遭俄軍戰火蹂躪，全球以各種方式提供支援，網路出租民宿平台Airbnb的會員就用租下烏國民宿的方式，幫助烏國人挺過戰爭帶來的經濟困難。

    一對夫妻在Airbnb網站預訂了3月3日到10日一間基輔民宿的住宿，在推特上發文附上訂房確認通知信，寫道「哈囉，瑪利亞，我太太和我剛預訂了你們的民宿一週，但是，當然我們不會造訪，這是要讓你們都有些收入。」

    英國《衛報》3日報導，這是Airbnb會員聲援堅守家園或者在戰火下受困的烏克蘭人的創新方法。另一名推特用戶說，他們也在烏國民訴訂了住宿一週，鼓勵大家告訴大家這種支援方式。

    先前Airbnb官方已經提供10萬間民宿給烏克蘭難民免費入住。也有人呼籲Airbnb暫停向烏國民宿業者收取通常3%到15%的佣金，讓他們能獲得全額費用。對此，Airbnb發言人回應，讚賞用戶的慷慨，該公司也會暫時免除所有在烏克蘭訂房的佣金。

    Airbnb去年全球訂房量3億晚，烏克蘭有300多間民宿在Airbnb上架。該公司執行長切斯基（Brian Chesky）4日也宣佈，加入蘋果、通用汽車、IKEA等公司的行列，暫停在俄羅斯、白俄羅斯的業務。

    網友貼出在烏克蘭民宿訂房成功的確認信，讓遭俄軍戰火蹂躪的烏國人能有收入。（擷取自推特https://twitter.com/DimaggioEth）

    網友貼出在烏克蘭民宿訂房成功的確認信，讓遭俄軍戰火蹂躪的烏國人能有收入。（擷取自推特https://twitter.com/DimaggioEth）

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