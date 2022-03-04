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    軍隊怕人酸？俄新法重罰「假消息」 獨媒直播關台走人畫面

    俄羅斯下議院今（4）日無異議通過新法，任何散布關於軍方的「假消息」者，將被處以最高15年徒刑及罰鍰，也令一家獨立電視媒體Dozhd宣布關台，並在最後一次節目直播中，拍下員工集體出走畫面。（路透檔案照）

    俄羅斯下議院今（4）日無異議通過新法，任何散布關於軍方的「假消息」者，將被處以最高15年徒刑及罰鍰，也令一家獨立電視媒體Dozhd宣布關台，並在最後一次節目直播中，拍下員工集體出走畫面。（路透檔案照）

    2022/03/04 19:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯下議院今（4）日無異議通過新法，任何散布關於軍方的「假消息」者，將被處以最高15年徒刑及罰鍰，也令一家獨立電視媒體Dozhd宣布關台，並在最後一次節目直播中，拍下員工集體出走畫面。

    據《BBC》報導，俄羅斯下議院「國家杜馬」（State Duma）今（4）日401比0無異議火速通過新法，將重罰散布關於國家軍隊的「假消息」者，且最高可處以15年徒刑及罰鍰。

    雖然此法明（5）日還須經過上議院通過才能施行，但今日俄國一家獨立電視媒體Dozhd或稱「雨電視台」（TV Rain）已立刻宣布關台停播，且最後一次節目直播中，直接拍下員工走人畫面。

    報導指出，該電視台因報導俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的內容，被俄國官方斥為「宣傳極端主義、虐待俄羅斯公民、大規模擾亂社會安全及和諧及煽動抗爭」。

    相關影片請見：

    Dozhd電視台關台員工走人畫面（56:45開始）

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