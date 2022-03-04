為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄烏達共識 何謂人道走廊一次看

    俄烏雙方今天在白俄羅斯展開第2輪談判，首次達成協議並同意設立「人道走廊」疏散平民。（法新社）

    俄烏雙方今天在白俄羅斯展開第2輪談判，首次達成協議並同意設立「人道走廊」疏散平民。（法新社）

    2022/03/04 13:32

    〔中央社〕俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，聯合國指逃離烏克蘭的難民已超過100萬人。俄烏雙方今天在白俄羅斯展開第2輪談判，首次達成協議並同意設立「人道走廊」疏散平民。

    西班牙「馬卡報」（Marca）指出，烏克蘭持續遭俄軍攻擊，導致平民倉皇逃離，尤以首都基輔為甚。烏俄雙方的代表團今天在白俄談判，雖未能取得實質成果，但對開闢「人道走廊」疏散平民達成共識。

    烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podoliak）表示，這些地區將停火以便開通安全路線。

    ● 什麼是人道走廊（humanitarian corridor）

    「人道走廊」設置目的是為戰事受害者、人道機構及工作人員提供安全通道，以逃離武裝衝突地區。

    「人道走廊」概念是在1990年首度被提出討論，當時在聯合國大會第45/100號決議中賦予定義。

    1992年，位於義大利聖勒摩（Sanremo）的人道法國際研究所（International Institute of Humanitarian Law）為「人道走廊」的概念提供更明確的定義。

    根據人道法國際研究所：「人道援助可藉由所謂人道走廊通過，走廊必須受到有關當局的尊重和保護，必要時聯合國可以授權設立。」

    ● 人道走廊類型

    人道走廊主要目的是疏散平民和提供如食物或醫療等緊急援助，通常有特定的地理位置與遵循的運輸路線，並定出需遵守的時段。

    某些協議還會明確定義哪些物資可以通過人道走廊，及落實所有使用走廊的人能受到公平對待。

    ● 過去有哪些範例

    --2014年7月，以色列猛烈空襲加薩走廊，世界衛生組織（WHO）號召各方在當地設人道走廊，方便救援人員將加薩傷患送到外面就醫並將醫藥運進加薩。

    --2016年7月，俄羅斯在敘利亞內戰期間與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府合作，在飽受戰火摧殘的大城阿勒坡（Aleppo）設置3條人道走廊，救助遭叛軍與恐怖分子挾持的平民，並供有意棄械的武裝分子投降。

    --2021年8月，海地發生強震造成1200多人喪生，聯合國召集各方建立一條穿越海地幫派猖獗地區的「人道主義走廊」，以使援助物資能送達受地震重創的南部地區。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全歐最大核電廠火勢撲滅 美方不認「刻松」淪陷（不斷更新）
    2022/03/04 19:54

    全歐最大核電廠火勢撲滅 美方不認「刻松」淪陷（不斷更新）
    英雄不只一個！烏克蘭第一夫人奧琳娜隨夫留守境內 振奮國民士氣
    2022/03/04 13:22

    英雄不只一個！烏克蘭第一夫人奧琳娜隨夫留守境內 振奮國民士氣

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    俄烏戰線若拉長 學者：留意停滯性通膨出現！
    2022/03/04 13:15

    俄烏戰線若拉長 學者：留意停滯性通膨出現！
    大火撲滅！烏克蘭核電廠環境輻射正常 火災源頭曝光
    2022/03/04 13:10

    大火撲滅！烏克蘭核電廠環境輻射正常 火災源頭曝光

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播