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    攻烏克蘭不利因素迅速累積中 BBC：普廷誤判讓他更傾向孤注一擲

    BBC認為，俄羅斯總統普廷對情勢的巨大誤判，可能讓他做出孤注一擲的高風險舉動。（法新社）

    BBC認為，俄羅斯總統普廷對情勢的巨大誤判，可能讓他做出孤注一擲的高風險舉動。（法新社）

    2022/03/04 13:41

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰事陷入泥淖，英國廣播公司（BBC）刊文指出，俄羅斯總統普廷對情勢的巨大誤判，可能讓他做出更加孤注一擲的高風險舉動。

    BBC報導，俄羅斯總統普廷備戰已久，自戰火爆發前的一長段時間便已陸續在邊境集結軍力，然而實際開打後，普廷對局勢仍存在顯而易見的誤判，俄軍推進時陷入牛步苦戰，加上西方立場出乎意料地團結，內外局勢均朝對俄羅斯不利的方向發展。

    於此同時，俄羅斯最大盟友中國顯然也開始與這場戰事保持距離，擔憂西方怒火一旦轉向，恐對該國經濟帶來嚴重損傷。

    而普廷發動這場戰爭的部分原因，是想斬斷烏克蘭加入北約的可能，但他這時發現，芬蘭與瑞典很可能雙雙加入北約以尋求保護，如同北風與太陽的故事，這場旨在削弱北約勢力的戰爭，最終很可能反而導致北約力量擴張。

    BBC文章指出，在這些誤判帶來的不利情境下，按普廷的一貫作風研判，他並不會選擇後退，而是尋求更有力但也更高風險的反擊途徑，自「真空彈」登場以來，俄軍後續很可能會推出更多的極端危險武器。

    文章也點出，雖然當前跡象顯示，人們仍不需要過度擔憂核武被放上檯面的可能，但由於這場戰爭僅處於開始階段，若烏克蘭仍能保持現在的抵抗力道，隨著時間過去，俄羅斯的處境會愈來愈不利，屆時普廷便可能採取更多激烈手段，而非選擇退後談和。

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