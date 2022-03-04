南韓暴增逾26.6萬人染疫 確診、死亡病例雙創新高

南韓3日新增26萬6853例武肺確診，186例病歿，雙雙再創歷來新高。圖為南韓民眾篩檢情形。（歐新社）

2022/03/04 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續狂燒，昨（3日）確診人數飆破26.6萬人，死亡人數則有186人，雙雙再創新高記錄；隨著感染急遽蔓延，該國累計確診病例正逼近400萬例大關。

綜合韓媒報導，南韓3日新增26萬6853例武肺確診，本土個案佔26萬6771例，境外移入則僅82例，同日新增186例病歿；單日確診及死亡病例皆再度刷新歷來最高紀錄。

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另一方面，現有重症患者數攀升至797人，一連5天超過700例，目前重症病床使用率為50.5%；當局更預測，從本月中旬至本月底，重症病例恐達約1700例至2750例。

報導指出，防疫當局先前曾預估，單日病例數約會在本月中旬達到26萬至27萬例，然而病毒蔓延速度已超乎預期，且仍未見緩解趨勢。儘管疫情不斷升溫，南韓政府仍宣布放寬部分防疫限制，明（5日）起允許餐廳、咖啡廳等12類公共場所延長營業時間至晚間11時。

截至4日0時，南韓已累計395萬8326例確診、8580例病歿，平均致死率0.22%，此外，全國仍有92萬5662名患者正在接受居家治療。

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