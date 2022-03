蠢到被抓？ 4天前開火微笑上傳抖音 俄士兵落魄被俘躺病床

2022/03/04 01:09

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭攻勢不如預期,超過一週仍未攻下首都基輔,傳出一名俄國士兵日前以火炮發射為背景拍片並上傳抖音,還對鏡頭露出得意的微笑,疑因影片洩露所在地不到一週就遭烏軍給抓了,還落魄地躺在病床上,消息一出遭台灣網友狂酸「笑到肚子痛 怎麼可以這麼蠢」。

綜合外媒報導,東歐媒體《NEXTA》在推特貼出一段影片,一名疑似俄國士兵的男子對著鏡頭微微點頭露出微笑,疑似拿俄羅斯軍車發射火箭彈狂轟當背景,似乎相當得意,2月25日還把影片上傳抖音與網友分享。

影片下半段,註記是3月1日,這名男子卻病懨懨躺在床上,疑似已成為烏克蘭軍的戰俘,面如死灰,看似相當虛弱,當被問及「是否想過他昨晚所做的事情時」,他回答「是的」,再被追問「普廷是不是混蛋」?他回覆「普廷是個混蛋」。

《NEXTA》對此諷刺地說,「俄羅斯佔領者重新考慮了他對俄羅斯軍隊入侵烏克蘭的看法。砲彈轟炸時他不再笑了」。

台灣網友看完影片全都笑翻了,紛紛留言「囂張沒落魄的久 爽」、「這種在戰線後方的都會被抓 可見到處被滲透」、「天啊快笑死」、「就說了 抖音智x多」、「本日最好笑」、「抖音一響 父母白養」、「忘了帶腦出門XD」。

#Russian occupant rethinks the invasion of #Ukraine by Russian troops. He does not longer smile during shellings. pic.twitter.com/H7FtXNU41Y