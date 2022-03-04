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    蠢到被抓？ 4天前開火微笑上傳抖音 俄士兵落魄被俘躺病床

    一名俄國士兵日前傳出以火炮發射為背景拍片並上傳抖音，還對鏡頭露出得意的微笑，疑因影片洩露所在地不到一週就遭烏軍給抓了，還落魄地躺在病床上，消息一出遭台灣網友狂酸「笑到肚子痛 怎麼可以這麼蠢」。（圖取自推特）

    一名俄國士兵日前傳出以火炮發射為背景拍片並上傳抖音，還對鏡頭露出得意的微笑，疑因影片洩露所在地不到一週就遭烏軍給抓了，還落魄地躺在病床上，消息一出遭台灣網友狂酸「笑到肚子痛 怎麼可以這麼蠢」。（圖取自推特）

    2022/03/04 01:09

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭攻勢不如預期，超過一週仍未攻下首都基輔，傳出一名俄國士兵日前以火炮發射為背景拍片並上傳抖音，還對鏡頭露出得意的微笑，疑因影片洩露所在地不到一週就遭烏軍給抓了，還落魄地躺在病床上，消息一出遭台灣網友狂酸「笑到肚子痛 怎麼可以這麼蠢」。

    綜合外媒報導，東歐媒體《NEXTA》在推特貼出一段影片，一名疑似俄國士兵的男子對著鏡頭微微點頭露出微笑，疑似拿俄羅斯軍車發射火箭彈狂轟當背景，似乎相當得意，2月25日還把影片上傳抖音與網友分享。

    影片下半段，註記是3月1日，這名男子卻病懨懨躺在床上，疑似已成為烏克蘭軍的戰俘，面如死灰，看似相當虛弱，當被問及「是否想過他昨晚所做的事情時」，他回答「是的」，再被追問「普廷是不是混蛋」？他回覆「普廷是個混蛋」。

    《NEXTA》對此諷刺地說，「俄羅斯佔領者重新考慮了他對俄羅斯軍隊入侵烏克蘭的看法。砲彈轟炸時他不再笑了」。

    台灣網友看完影片全都笑翻了，紛紛留言「囂張沒落魄的久 爽」、「這種在戰線後方的都會被抓 可見到處被滲透」、「天啊快笑死」、「就說了 抖音智x多」、「本日最好笑」、「抖音一響 父母白養」、「忘了帶腦出門XD」。

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