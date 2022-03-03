俄軍主力部隊推進受阻 英國防部：仍距基輔市中心逾30公里

英國情報指出，俄軍攻打基輔的主力部隊進展相當緩慢。圖為被摧毀的俄軍車輛。（路透）

2022/03/03 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，雖曾有俄軍車隊集結綿延數十公里，想攻下烏克蘭首都基輔的消息，但英國國防部今天（3日）最新情報指出，由於烏方頑強抵抗，俄軍攻打基輔的主力部隊在過去3天內幾無進展，仍距離基輔市中心逾30公里遠。

綜合外媒報導，英國國防部今天發布的最新情報指出，俄軍集結想攻打基輔的主力軍隊，遭到烏克蘭頑強抵抗，加上機械故障、道路堵塞等因素，過去3天內幾乎沒有明顯進展，目前仍距離基輔市中心逾30公里遠。

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情報也顯示，儘管俄軍近日對烏克蘭多個戰略要地或大城市發動猛烈攻擊，但烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）、北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）以及東南部戰略要地馬立波（Mariupol）都還在烏克蘭控制之下。

英國國防部說，確實已經有俄羅斯軍隊進入烏克蘭南部戰略要地刻松（Kherson），但當地軍事態勢目前尚不明朗。

雖然俄羅斯2日首度公布侵烏傷亡人數，有498人陣亡、1597人受傷，但英國國防部認為俄軍實際傷亡數字「幾乎可以肯定還高得多」，並將持續攀升。

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