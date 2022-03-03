為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍主力部隊推進受阻 英國防部：仍距基輔市中心逾30公里

    英國情報指出，俄軍攻打基輔的主力部隊進展相當緩慢。圖為被摧毀的俄軍車輛。（路透）

    英國情報指出，俄軍攻打基輔的主力部隊進展相當緩慢。圖為被摧毀的俄軍車輛。（路透）

    2022/03/03 19:52

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，雖曾有俄軍車隊集結綿延數十公里，想攻下烏克蘭首都基輔的消息，但英國國防部今天（3日）最新情報指出，由於烏方頑強抵抗，俄軍攻打基輔的主力部隊在過去3天內幾無進展，仍距離基輔市中心逾30公里遠。

    綜合外媒報導，英國國防部今天發布的最新情報指出，俄軍集結想攻打基輔的主力軍隊，遭到烏克蘭頑強抵抗，加上機械故障、道路堵塞等因素，過去3天內幾乎沒有明顯進展，目前仍距離基輔市中心逾30公里遠。

    情報也顯示，儘管俄軍近日對烏克蘭多個戰略要地或大城市發動猛烈攻擊，但烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）、北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）以及東南部戰略要地馬立波（Mariupol）都還在烏克蘭控制之下。

    英國國防部說，確實已經有俄羅斯軍隊進入烏克蘭南部戰略要地刻松（Kherson），但當地軍事態勢目前尚不明朗。

    雖然俄羅斯2日首度公布侵烏傷亡人數，有498人陣亡、1597人受傷，但英國國防部認為俄軍實際傷亡數字「幾乎可以肯定還高得多」，並將持續攀升。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏第二大城遭猛烈砲擊 過去1天內34平民死亡
    2022/03/03 18:55

    烏第二大城遭猛烈砲擊 過去1天內34平民死亡
    「莫斯科迴聲」停止運作！俄羅斯自由媒體最後堡壘崩塌
    2022/03/03 18:46

    「莫斯科迴聲」停止運作！俄羅斯自由媒體最後堡壘崩塌

    正妹血管都是油？醫：無關胖瘦年齡
    見風轉舵！匈牙利總理挺歐盟制裁 普廷痛失重要盟友
    2022/03/03 18:10

    見風轉舵！匈牙利總理挺歐盟制裁 普廷痛失重要盟友
    俄軍空襲！ 烏克蘭北部油庫大火 還有25人在裡面！
    2022/03/03 17:29

    俄軍空襲！ 烏克蘭北部油庫大火 還有25人在裡面！

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播