為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭「緊急」入歐盟？各國意見分歧 先開防長會議應變

    歐洲理事會主席米歇爾（右）表示，針對烏克蘭呼籲歐盟「緊急」放寬條件讓烏克蘭加入，各國意見仍有分歧，但一定會開會討論；此外，歐盟外長波瑞爾（左）今（28）日也召集各國防長，討論烏克蘭迫切情勢及必須措施。（路透檔案照）

    歐洲理事會主席米歇爾（右）表示，針對烏克蘭呼籲歐盟「緊急」放寬條件讓烏克蘭加入，各國意見仍有分歧，但一定會開會討論；此外，歐盟外長波瑞爾（左）今（28）日也召集各國防長，討論烏克蘭迫切情勢及必須措施。（路透檔案照）

    2022/02/28 21:13

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵逾5日，針對烏國總統澤倫斯基（Vladimir Zelensky）今（28）日稍早呼籲歐盟「緊急」放寬條件讓烏克蘭加入，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，各國意見仍有分歧，但一定會為此進行辯論；此外，歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）今（28）日也召集歐盟各國防長開會，討論烏克蘭迫切情勢及必須措施。

    綜合外媒報導，俄羅斯入侵烏克蘭造成歐洲局勢動盪，針對烏國總統澤倫斯基今（28）日稍早呼籲歐盟啟動緊急程序，開特例快速接受烏克蘭加入，歐洲理事會主席米歇爾受訪時指出，各成員國間對此仍意見分歧，但無論如何都一定會為此進行辯論。

    此外，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾稍早在社群媒體上表示，已經召集歐盟各國國防部長，聚焦討論烏克蘭遭俄侵略的危機，並進一步協調對烏克蘭的援助及其他迫切需求。

    據悉，烏俄雙方今晚於白俄羅斯、烏克蘭邊境展開首次談判，在此之前烏克蘭曾提出俄軍立刻停火、撤軍的要求，而俄羅斯則稱希望能夠達成互利的協議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏俄談判中 教廷國務卿：梵蒂岡也願力促雙方對話
    2022/02/28 20:53

    烏俄談判中 教廷國務卿：梵蒂岡也願力促雙方對話
    胡，怎麼說》普廷侵略烏克蘭─犯戰爭罪、殘民以逞、引國際眾怒！
    2022/02/28 20:32

    胡，怎麼說》普廷侵略烏克蘭─犯戰爭罪、殘民以逞、引國際眾怒！

    文明病的剋星！向「惡視力」說掰掰
    逾30萬人入境避難 歐盟擬延長烏籍難民居留權至3年
    2022/02/28 19:11

    逾30萬人入境避難 歐盟擬延長烏籍難民居留權至3年
    對和談不抱希望！ 澤倫斯基籲歐盟「緊急承認」烏克蘭加入
    2022/02/28 19:09

    對和談不抱希望！ 澤倫斯基籲歐盟「緊急承認」烏克蘭加入
    歐盟關閉對俄航班領空 俄羅斯：擬定旅歐公民撤退計畫
    2022/02/28 15:30

    歐盟關閉對俄航班領空 俄羅斯：擬定旅歐公民撤退計畫
    歐盟籲谷歌、YouTube 封殺戰爭宣傳內容
    2022/02/28 13:26

    歐盟籲谷歌、YouTube 封殺戰爭宣傳內容
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播