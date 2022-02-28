烏克蘭「緊急」入歐盟？各國意見分歧 先開防長會議應變

歐洲理事會主席米歇爾（右）表示，針對烏克蘭呼籲歐盟「緊急」放寬條件讓烏克蘭加入，各國意見仍有分歧，但一定會開會討論；此外，歐盟外長波瑞爾（左）今（28）日也召集各國防長，討論烏克蘭迫切情勢及必須措施。（路透檔案照）

2022/02/28 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵逾5日，針對烏國總統澤倫斯基（Vladimir Zelensky）今（28）日稍早呼籲歐盟「緊急」放寬條件讓烏克蘭加入，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，各國意見仍有分歧，但一定會為此進行辯論；此外，歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）今（28）日也召集歐盟各國防長開會，討論烏克蘭迫切情勢及必須措施。

綜合外媒報導，俄羅斯入侵烏克蘭造成歐洲局勢動盪，針對烏國總統澤倫斯基今（28）日稍早呼籲歐盟啟動緊急程序，開特例快速接受烏克蘭加入，歐洲理事會主席米歇爾受訪時指出，各成員國間對此仍意見分歧，但無論如何都一定會為此進行辯論。

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此外，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾稍早在社群媒體上表示，已經召集歐盟各國國防部長，聚焦討論烏克蘭遭俄侵略的危機，並進一步協調對烏克蘭的援助及其他迫切需求。

據悉，烏俄雙方今晚於白俄羅斯、烏克蘭邊境展開首次談判，在此之前烏克蘭曾提出俄軍立刻停火、撤軍的要求，而俄羅斯則稱希望能夠達成互利的協議。

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