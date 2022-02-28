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    抗議侵略 中國男子赴俄羅斯文化中心噴漆抗議

    俄羅斯大舉入侵烏克蘭，多數中國民眾挺俄貶烏。圖為烏克蘭駐北京大使館外警衛。（美聯社）

    俄羅斯大舉入侵烏克蘭，多數中國民眾挺俄貶烏。圖為烏克蘭駐北京大使館外警衛。（美聯社）

    2022/02/28 20:23

    〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭，在中國多數民眾挺俄貶烏下，1名中國民眾26日凌晨前往北京的俄羅斯文化中心前，以紅漆噴上俄語的不雅字句，抗議俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭。

    綜合自由亞洲電台報導及台灣人權促進會提供圖片，這名民眾是在北京俄羅斯文化中心大門的玻璃上，噴上紅底空心的俄語「去他X的」字樣。

    根據報導，這名不願透露姓名的中國民眾表示，自己是在北京的一個普通上班族，希望透過塗鴉行動，傳遞自己對烏克蘭人民的支持，「期望牆外的世界能看見」。

    截至發稿為止，北京俄羅斯文化中心、北京市乃至於中國官方，並未對此發表意見，也未見到中國本地媒體對此事有任何報導及評論。

    事實上，除這名前往北京俄羅斯文化中心噴漆的民眾外，日前也有一名中國男子在一處市集鬧區內，高舉反對戰爭字樣的硬紙板。當他準備表達看法時，就被至少2名員警沒收紙板，並將他制服。這名男子當時曾質問「我這違反了什麼法律」？但員警不為所動。

    在中國一片挺俄貶烏的輿論環境中，支持烏克蘭及反戰的聲音居於絕對少數，但並非毫無聲音。

    除散見各處但聲音不大的挺烏貶俄外，26日有孫江、王立新、徐國琦、仲偉民、陳雁等5名中國史學教授連署發表倡議，表態「強烈反對俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，堅決支持烏克蘭人民保家衛國的行動，強烈呼籲俄羅斯政府和蒲亭總統停止戰爭，用談判解決糾紛」。

    然而，這篇倡議文隨即在微博、微信遭到大批中國網友圍剿，點名痛批5名學者「違背國家立場」、「教育界恥辱」、「五鼠鬧中華」，並表示已向官方舉報。隨後，這篇倡議文即遭網管刪除。

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