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    美麗的誤會！東京晴空塔點黃藍燈 烏克蘭駐日使館致謝

    日本東京晴空塔經常變換燈光色彩，有時也會配合活動變色，圖為2018年7月配合2020東京奧運倒數2年的燈光秀。（法新社資料照）

    日本東京晴空塔經常變換燈光色彩，有時也會配合活動變色，圖為2018年7月配合2020東京奧運倒數2年的燈光秀。（法新社資料照）

    2022/02/28 18:56

    〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕烏克蘭遭到俄羅斯武力入侵，歐美各國和台灣主要都市代表建築物紛紛以烏克蘭國旗黃、藍兩色燈光投影相挺，日本東京地標建物晴空塔26日也點亮了黃、藍燈色，烏克蘭駐日大使館特地在推特貼文致謝，不過事後有日媒查證，這只是一場「美麗的誤會」，因黃藍燈是晴空塔平常點燈的基本版本之一，近日正好輪到黃藍色。另一方面，東京都知事小池百合子今天宣布，都廳大樓從今晚開始至下月6日將點上黃藍燈，以鼓舞烏克蘭的民眾。

    東京晴空塔每隔3天會更換燈色，26日更換的版本以黃藍色為主，依晴空塔官網介紹，黃藍色是代表隅田川的河水與反射的燈光，名為「氣概之框」，這種燈色的搭配是3個基本版之一，另兩版本為黃紫燈「美意識之雅」和黃紅燈「繁囂之幟」。

    由於正巧遇到烏克蘭遭到俄羅斯武力入侵的國際大事，很多日本民眾也紛紛在社群網路張貼照片，稱許晴空塔見義勇為，連烏克蘭駐日大使館也在推特表示感謝，烏駐日大使也稱許「非常美麗」。

    不過，有日媒向晴空塔營運公司查證，發現這是一場誤會，晴空塔雖然不是為因為烏克蘭局勢點上黃藍燈，但營運方表示，不只這一次，平時就有很多人看到夜間點燈晴空塔而在腦海浮現各種想法，就像烏克蘭駐日大使館將此視為是烏克蘭國旗，晴空塔說「你覺得它是什麼，它就是什麼」。

    或許受到這個美麗誤會的影響，東京都知事小池今天宣布，位於新宿區的都廳大樓今晚起將點上黃藍燈。小池譴責俄羅斯入侵烏克蘭，她表示，這無是對國際社會和民主主義的挑戰。她並強調，現在向烏克蘭民眾發出鼓舞的訊息非常重要。

    烏克蘭駐日大使館推特：

    烏克蘭駐日大使館27深夜貼出這張東京晴空塔照片，這天晴空塔秀出藍、黃兩色，正好是烏克蘭國旗的顏色，大使館致謝對烏克蘭的支持，以為這是點亮烏克蘭國旗顏色相挺，結果是誤會。（圖擷取自烏克蘭駐日大使館推特）

    烏克蘭駐日大使館27深夜貼出這張東京晴空塔照片，這天晴空塔秀出藍、黃兩色，正好是烏克蘭國旗的顏色，大使館致謝對烏克蘭的支持，以為這是點亮烏克蘭國旗顏色相挺，結果是誤會。（圖擷取自烏克蘭駐日大使館推特）

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