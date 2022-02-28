搶糧！補給不足？ 俄羅斯士兵搶超市畫面曝光 網嘆：可憐...
2022/02/28 19:04
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵烏已邁入第4天，美、英等國近日皆表示俄軍傷亡與損失狀況遠超克里姆林宮預期。近日在推特上又流傳一段俄國士兵搶劫烏克蘭超市的影片，讓俄軍後勤補給嚴重不足的傳聞甚囂塵上。
推特用戶「Rob Lee」27日分享一段長32秒的影片，宣稱是俄羅斯特種部隊搶劫烏克蘭超市的畫面。影片中可以看到，至少有7名全副武裝的俄羅斯軍人，在超市內搜刮架上的食物，另外有2名士兵在收銀台前，打開塑膠袋裝需要的物資。
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影片曝光後隨即引起外國網友熱議，「感覺是補給食物不夠，餓到受不了了」、「普廷要他們打仗，又不給足夠的物資，可憐阿」、「他們拿走烏克蘭的錢我也不意外，畢竟盧布現在超不值錢」、「戰爭出現搶劫的狀況很正常吧」、「不知道有多少俄國人不願打仗，看完滿心疼的。」
Video of Russian spetsnaz looting a Ukrainian supermarket. https://t.co/wbxBHYbSGW pic.twitter.com/R6wJGuZ59e— Rob Lee （@RALee85） February 27, 2022