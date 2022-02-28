大豐收！？ 又傳有軍用車被烏克蘭人農車拉走

今日又傳出一段另台曳引機拖著軍用車跑的影片。（擷取自推特）

2022/02/28 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄國全面入侵烏克蘭，但受到烏克蘭強烈抵抗，網路上也出現許多相關影片。近日社群媒體除了瘋傳一台農用曳引機拖著俄羅斯Mt-LB裝甲運兵車跑的影片，引發討論，今日又傳出一段另台曳引機拖著軍用車跑的影片。

烏克蘭非官方軍事推特「烏克蘭武裝指揮部隊（@ArmedForcesUkr）」今日在推特PO出一段影片，只見一台曳引機拖著一輛軍用車緩緩移動的影片，「烏克蘭武裝指揮部隊」沒有提到車輛的國籍、所有者，不過表示「烏克蘭人持續大豐收」。

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對此，貼文下方各國網友紛紛表示：「今年大豐收」、「費金屬收穫滿滿」、「榮耀歸曳引機司機」、「今年冬季作物很豐富」、「你們太好笑了......繼續加油！！」

Українці продовжують збираюти лютневий врожай

Працює аграрна фірма "Батьківщина"???????? pic.twitter.com/BergILS4Cc — ВОЇНИ УКРАЇНИ???????? （@ArmedForcesUkr） February 28, 2022

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