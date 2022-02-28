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    疑俄國裝甲車被農家曳引機拖著跑！爆笑畫面曝光

    近日推特瘋傳一段農用曳引機拖著疑似俄羅斯裝甲車跑的影片，讓不少網友看了笑翻，但真相眾說紛紜。（擷取自推特）

    近日推特瘋傳一段農用曳引機拖著疑似俄羅斯裝甲車跑的影片，讓不少網友看了笑翻，但真相眾說紛紜。（擷取自推特）

    2022/02/28 16:33

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國全面入侵烏克蘭，但受到烏克蘭強烈抵抗，網路上也出現許多相關影片。近日推特就瘋傳一段農用曳引機拖著疑似俄羅斯Mt-LB裝甲運兵車跑的影片，讓不少網友看了笑翻，但真相眾說紛紜，有人認為是俄羅斯士兵的裝甲車遭到農民拖走，但也有人認為是俄羅斯士兵搶走、偷走農民的曳引機拖車，或駕駛本來就是俄羅斯徵用而來的曳引機，將待修裝甲車拖回陣地。

    近日推特上相關影片如病毒似流傳，影中可見一台農用曳引機拖著疑似俄軍MT-LB裝甲運兵車跑的照片，一名男子則在其後全力追趕，讓不少網友笑稱：「超像看到違停被拖」。而其中之一轉PO影片的英國議員默瑟 （Johnny Mercer）則稱是俄軍的裝甲車遭農民拖走，諷刺：「俄軍似乎不太順利，烏克蘭曳引機今天偷走了俄軍裝甲運輸車」。

    雖然網路上一般也認為是俄軍裝甲車遭烏克蘭農車拖走，紛紛予以嘲諷，不過，真相為何還有待確認，有人認為，此曳引機上畫有白色的Z字，為俄羅斯入侵部隊記號，認為可能是俄軍偷走農家曳引機後拖走自家裝甲車，也有人認為可能曳引機本來就是俄羅斯徵用而來，稱：「這表示戰場救濟車不夠用到要徵用農車」。

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