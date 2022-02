疑俄國裝甲車被農家曳引機拖著跑！爆笑畫面曝光

2022/02/28 16:33

〔即時新聞/綜合報導〕俄國全面入侵烏克蘭,但受到烏克蘭強烈抵抗,網路上也出現許多相關影片。近日推特就瘋傳一段農用曳引機拖著疑似俄羅斯Mt-LB裝甲運兵車跑的影片,讓不少網友看了笑翻,但真相眾說紛紜,有人認為是俄羅斯士兵的裝甲車遭到農民拖走,但也有人認為是俄羅斯士兵搶走、偷走農民的曳引機拖車,或駕駛本來就是俄羅斯徵用而來的曳引機,將待修裝甲車拖回陣地。

近日推特上相關影片如病毒似流傳,影中可見一台農用曳引機拖著疑似俄軍MT-LB裝甲運兵車跑的照片,一名男子則在其後全力追趕,讓不少網友笑稱:「超像看到違停被拖」。而其中之一轉PO影片的英國議員默瑟 (Johnny Mercer)則稱是俄軍的裝甲車遭農民拖走,諷刺:「俄軍似乎不太順利,烏克蘭曳引機今天偷走了俄軍裝甲運輸車」。

雖然網路上一般也認為是俄軍裝甲車遭烏克蘭農車拖走,紛紛予以嘲諷,不過,真相為何還有待確認,有人認為,此曳引機上畫有白色的Z字,為俄羅斯入侵部隊記號,認為可能是俄軍偷走農家曳引機後拖走自家裝甲車,也有人認為可能曳引機本來就是俄羅斯徵用而來,稱:「這表示戰場救濟車不夠用到要徵用農車」。

No expert, but the invasion doesn’t seem to be going particularly well.



Ukrainian tractor steals Russian APC today ???? pic.twitter.com/exutLiJc5v