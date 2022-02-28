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    烏軍總參謀部報戰果 4500俄軍傷亡、大量裝甲車被擊毀

    烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄軍入侵後已有4500人傷亡。（美聯社）

    烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄軍入侵後已有4500人傷亡。（美聯社）

    2022/02/28 12:15

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，遭遇烏克蘭軍民強烈抵抗，烏克蘭武裝部隊總參謀部於當地時間27日晚間9點公布戰果，指俄軍自24日入侵以來，已有4500人傷亡，超過700輛裝甲車、150輛戰車被毀或損傷。

    烏克蘭武裝部隊總參謀部在官方臉書粉絲專頁公布烏軍截至27日晚間6點的戰果，指俄軍已有4500人傷亡，烏軍擊傷或擊毀軍機27架、直升機26架、戰車150輛、火砲50座、「山毛櫸」地對空飛彈系統1組、BM-21多管火箭砲4組、60輛油罐車等。針對烏軍宣稱的戰果，俄羅斯方面未予以核實。

    烏克蘭武裝部隊總參謀部批評，俄軍入侵後使用許多國際人道法禁止的戰爭手段，包括攻佔社會基礎設施，穿著烏克蘭軍隊、警察和國家緊急服務機構的制服，特務部隊從烏克蘭醫院偷救護車和警車來用，佔領兒童營地和學校，在運動場部署大砲和多管火箭炮等。

    烏克蘭武裝部隊總參謀部提到，俄羅斯繼續在白俄羅斯境內部署軍機，包括50多架軍機、10架直升機、2架An-124戰略運輸機等，白俄羅斯司令部已將部分部隊投入戰備狀態。

    被擊毀的俄軍戰車。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊總參謀部Twitter）

    被擊毀的俄軍戰車。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊總參謀部Twitter）

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