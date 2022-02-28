澤倫斯基支持度破90％！ 70％烏克蘭人相信終將戰勝俄軍

澤倫斯基支持度高達91％，70％烏克蘭人相信烏軍將戰勝俄軍。（法新社）

2022/02/28 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以訴求和平但不畏戰的態度面對俄羅斯入侵，澤倫斯基的一舉一動也成員全球矚目焦點，烏克蘭研究組織近期針對澤倫斯基支持度進行民調，結果顯示有91％烏克蘭人支持澤倫斯基，70％的烏克蘭人相信烏克蘭武裝部隊終將戰勝俄軍。

綜合外媒報導，烏克蘭非政府社會學研究組織「評比」（Rating）27日進行民調，訪問全國2000名18歲以上的烏克蘭公民，結果顯示有91％的烏克蘭人支持澤倫斯基，僅有6％不支持。

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民調結果顯示，烏克蘭幾乎所有地區對澤倫斯基的支持度都極高，西部及中部都超過90%，南部及東部也超過80%，自去年12月以來，澤倫斯基的支持度成長兩倍。而此次民調範圍並不包含烏東的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk），以及2014年就被俄國占領的克里米亞半島。

針對烏軍行動方面，有70％的烏克蘭人相信烏軍會戰勝俄軍，但有16％不確定烏軍能否戰勝俄軍。研究組織「評比」表示，對於烏克蘭武裝部隊最有信心的地區位於烏克蘭西部及中部，信心等級約有75%至78%；南部及東部信心等級則較低，約為64％至66%。「評比」指出，總體而言，烏克蘭人民對烏軍的信心等級顯著提高，沒有一個地區是被悲觀情緒主導。

澤倫斯基昔日在電視上以戲劇進行政治反諷暴紅，走上政治路後以73%的高得票率當選總統，不過他的非專業出身一路以來也遭受不少質疑。

正當外界懷疑澤倫斯基是否能帶領烏克蘭度過入侵危機時，澤倫斯基出乎意料地掌握住時機扮演好戰時總統角色，多次對面臨俄軍圍城的人民發表講話，適時鼓舞士氣，目前烏俄雙方同意28日在烏克蘭與白俄羅斯邊境進行談判。

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