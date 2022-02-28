為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澤倫斯基支持度破90％！ 70％烏克蘭人相信終將戰勝俄軍

    澤倫斯基支持度高達91％，70％烏克蘭人相信烏軍將戰勝俄軍。（法新社）

    澤倫斯基支持度高達91％，70％烏克蘭人相信烏軍將戰勝俄軍。（法新社）

    2022/02/28 10:41

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以訴求和平但不畏戰的態度面對俄羅斯入侵，澤倫斯基的一舉一動也成員全球矚目焦點，烏克蘭研究組織近期針對澤倫斯基支持度進行民調，結果顯示有91％烏克蘭人支持澤倫斯基，70％的烏克蘭人相信烏克蘭武裝部隊終將戰勝俄軍。

    綜合外媒報導，烏克蘭非政府社會學研究組織「評比」（Rating）27日進行民調，訪問全國2000名18歲以上的烏克蘭公民，結果顯示有91％的烏克蘭人支持澤倫斯基，僅有6％不支持。

    民調結果顯示，烏克蘭幾乎所有地區對澤倫斯基的支持度都極高，西部及中部都超過90%，南部及東部也超過80%，自去年12月以來，澤倫斯基的支持度成長兩倍。而此次民調範圍並不包含烏東的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk），以及2014年就被俄國占領的克里米亞半島。

    針對烏軍行動方面，有70％的烏克蘭人相信烏軍會戰勝俄軍，但有16％不確定烏軍能否戰勝俄軍。研究組織「評比」表示，對於烏克蘭武裝部隊最有信心的地區位於烏克蘭西部及中部，信心等級約有75%至78%；南部及東部信心等級則較低，約為64％至66%。「評比」指出，總體而言，烏克蘭人民對烏軍的信心等級顯著提高，沒有一個地區是被悲觀情緒主導。

    澤倫斯基昔日在電視上以戲劇進行政治反諷暴紅，走上政治路後以73%的高得票率當選總統，不過他的非專業出身一路以來也遭受不少質疑。

    正當外界懷疑澤倫斯基是否能帶領烏克蘭度過入侵危機時，澤倫斯基出乎意料地掌握住時機扮演好戰時總統角色，多次對面臨俄軍圍城的人民發表講話，適時鼓舞士氣，目前烏俄雙方同意28日在烏克蘭與白俄羅斯邊境進行談判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    史無前例！歐盟將向烏克蘭提供武器 祭「新招」制裁俄國
    2022/02/28 10:28

    史無前例！歐盟將向烏克蘭提供武器 祭「新招」制裁俄國
    歐盟執委會主席：烏克蘭是歐盟一員 支持加入
    2022/02/28 09:48

    歐盟執委會主席：烏克蘭是歐盟一員 支持加入

    年過三十易發福 體內這個濃度不夠！
    烏克蘭總統澤倫斯基：接下來24個小時至關重要
    2022/02/28 09:31

    烏克蘭總統澤倫斯基：接下來24個小時至關重要
    公佈無人機擊毀俄軍車隊影片 烏軍：歡迎來到地獄！
    2022/02/28 08:55

    公佈無人機擊毀俄軍車隊影片 烏軍：歡迎來到地獄！
    加大挺烏強度 土耳其「封鎖黑海」將禁俄烏軍艦進入
    2022/02/28 08:54

    加大挺烏強度 土耳其「封鎖黑海」將禁俄烏軍艦進入
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播