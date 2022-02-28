史無前例！歐盟將向烏克蘭提供武器 祭「新招」制裁俄國

歐盟執委會主席范德賴恩27日宣布對俄羅斯加大制裁，並將向烏克蘭提供武器及資金。（美聯社）

2022/02/28 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰火持續延燒，全球各界高度關注，歐盟27日宣布對俄羅斯祭出最新一輪制裁，包含對俄籍班機關閉領空、禁止俄國官方媒體在歐盟播送，另也將史無前例向烏克蘭提供武器及資金。

根據《路透》、《半島電視台》等外媒報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）27日宣布對俄羅斯加大制裁，歐盟領空將全面禁止俄羅斯航班起降或行經，另禁止俄國官方媒體等「克里姆林宮的喉舌」在境內播送。

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范德賴恩直指，「俄國官媒《今日俄羅斯》（Russia Today, RT）、《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）及其子公司將不能再散佈謊言為普廷的戰爭正名，或試圖在歐盟製造分裂。」

報導指出，歐盟將援助烏克蘭資金與相關武器設備、醫療用品，范德賴恩表示，這是歐盟首次為一個遭受攻擊的國家購買、運送武器並提供資金，「此舉象徵一個分水嶺」。

另外，針對幫助俄對烏發動軍事行動的白俄羅斯，歐盟也計劃祭出強硬制裁，打擊白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權。

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