為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    史無前例！歐盟將向烏克蘭提供武器 祭「新招」制裁俄國

    歐盟執委會主席范德賴恩27日宣布對俄羅斯加大制裁，並將向烏克蘭提供武器及資金。（美聯社）

    歐盟執委會主席范德賴恩27日宣布對俄羅斯加大制裁，並將向烏克蘭提供武器及資金。（美聯社）

    2022/02/28 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰火持續延燒，全球各界高度關注，歐盟27日宣布對俄羅斯祭出最新一輪制裁，包含對俄籍班機關閉領空、禁止俄國官方媒體在歐盟播送，另也將史無前例向烏克蘭提供武器及資金。

    根據《路透》、《半島電視台》等外媒報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）27日宣布對俄羅斯加大制裁，歐盟領空將全面禁止俄羅斯航班起降或行經，另禁止俄國官方媒體等「克里姆林宮的喉舌」在境內播送。

    范德賴恩直指，「俄國官媒《今日俄羅斯》（Russia Today, RT）、《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）及其子公司將不能再散佈謊言為普廷的戰爭正名，或試圖在歐盟製造分裂。」

    報導指出，歐盟將援助烏克蘭資金與相關武器設備、醫療用品，范德賴恩表示，這是歐盟首次為一個遭受攻擊的國家購買、運送武器並提供資金，「此舉象徵一個分水嶺」。

    另外，針對幫助俄對烏發動軍事行動的白俄羅斯，歐盟也計劃祭出強硬制裁，打擊白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    停戰現曙光？ 烏克蘭內政部：週一上午與俄國談判
    2022/02/28 06:13

    停戰現曙光？ 烏克蘭內政部：週一上午與俄國談判
    歐10多國禁俄班機飛越領空 愛沙尼亞︰民主國家天空容不下侵略國
    2022/02/27 14:27

    歐10多國禁俄班機飛越領空 愛沙尼亞︰民主國家天空容不下侵略國

    年過三十易發福 體內這個濃度不夠！
    戰火恐延燒！ 美國緊急要求公民盡快離開白俄羅斯
    2022/02/26 22:33

    戰火恐延燒！ 美國緊急要求公民盡快離開白俄羅斯
    歐美英加宣布新制裁 凍結普廷、拉夫羅夫在外國資產
    2022/02/26 07:09

    歐美英加宣布新制裁 凍結普廷、拉夫羅夫在外國資產
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播