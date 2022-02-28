土耳其宣布封鎖黑海 衛星曝大批俄軍朝基輔前進（不斷更新）

俄軍持續朝基輔推進。圖為基輔市區。（路透）

2022/02/28 09:03

首次上稿：07:59

更新時間：09:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間28日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

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＊烏克蘭武裝部隊總司令稍早在官方臉書中貼出兩段無人機擊毀俄軍車隊，影片中皆使用土耳其製造的拜拉克塔無人機，對俄軍車隊造成毀滅性打擊。

＊土耳其於當地時間27日首度用「戰爭」來稱呼俄羅斯的入侵行動，並明確表示將執行限制海軍船艦進入黑海的公約，限制俄烏軍艦進入黑海。

＊基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）27日接受《美聯社》專訪時談到基輔現況，他坦言：「現在我們已經被包圍了。」

＊歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）27日引用聯合國統計數據指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，預估目前流離失所的烏克蘭人已超過700萬人。

＊烏克蘭衛生部於當地時間27日表示，自俄羅斯24日入侵以來，已有352名平民喪生，其中包括14名兒童。另外有1684人受傷，其中有116名兒童。

＊美國太空科技公司「Maxar Technologies」指出，俄軍地面部隊27日在基輔東北方的伊萬基夫（Ivankiv）大量集結，車隊有超過數百輛軍用車輛，車隊長度超過5公里，正朝著基輔前進。

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