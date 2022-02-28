烏克蘭反中情緒高漲 胡錫進護航嘴賤網友：排華就是「新納粹」

胡錫進護航自家網友，稱若有在烏中國人遭攻擊，那就是烏克蘭的問題。（圖擷取自微博）

2022/02/28 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭被多國撻伐，但中國部分網友竟在網路上發表「收留烏克蘭美女」、「烏克蘭男人死得好，好讓中國人接收烏克蘭正妹當老婆」等荒謬言論，引發烏國當地與外國網友反中情緒高漲。對此，中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進竟跳出來護航自家小粉紅，還說烏克蘭人若攻擊中國人，就坐實普廷（Vladimir Putin）稱烏國是「新納粹」的說法。

中國部分網友近期在網路上一系列秀下限的發言，引爆國外網友怒火，烏克蘭當地也掀濃烈的反中情緒。一名正在在烏克蘭避難的中國留學生憤怒表示，相關言論已被烏克蘭媒體翻譯報導，有聽到傳聞疑似已有中國人遭槍擊，現在他們連自己是中國人都不敢說，只能謊稱是日本人，痛斥同胞說的那些話「連人都不是」。

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對此，胡錫進27日竟在微博替自家網友護航，「我不太相信烏克蘭人會『排華』，如果出了那種情況，責任完全要由烏克蘭方面承擔，中國普通網友不能因為說了一些激烈的話而為此背鍋。全世界哪個國家的互聯網會是通透理性的？要求所有網友不表達情緒，說話都像外交官表態一樣準確平衡，國際關係根本不存在這樣的邏輯。倡議理性是必要的，但如果國際上這樣剛性要求中國網友，否則出了問題就要由那些網友負責，這是對中國人不平等且歧視性的限制。」

胡錫進接著說：「我相信，中國方面已經向烏克蘭政府傳遞了必須保護在烏中國公民生命財產安全的強烈信號，那是他們作為合法政府必須履行的責任之一。如果那裡出現『排華』，將是對烏克蘭人堅決反對的普廷扣給他們『新納粹』帽子的驗證和坐實。我不認為他們願意事情的發展會是那樣。」

胡錫進最後向中網友喊話：「我們自己要硬氣。我們當然要勸網友盡量克制情緒，避免在這個特殊時候刺激他國民眾，但我們決不能接受這可以成為外國社會報復中國僑民的潛在理由。如果有人迫害在烏中國公民，就是犯罪，而且是與中華人民共和國為敵，他們決不會有好下場。」

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