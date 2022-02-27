機密文件曝光！侵烏代價可觀 英媒：普廷準備犧牲5萬俄軍

俄衛生部文遭洩露，普廷或準備犧牲多達5萬名士兵性命。（圖/推特@EJ_Burrows、美聯社，本報合成）

2022/02/27 22:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄、烏戰爭進入第4天，烏克蘭多個城市都陷入戰火，有許多俄羅斯士兵陣亡。根據英國「獨立電台」（ITV）取得的一份俄國外洩文件，顯示俄羅斯衛生部打算徵召各地醫務人員，為了之後預計會發生的大規模傷亡做準備，俄羅斯領導人普廷恐不惜為侵略烏克蘭德行動，備犧牲5萬軍人性命！

據《每日郵報》報導，ITV的記者巴羅斯（Emma Burrows）26日在推特上傳兩張文件截圖，表示她收到俄羅斯衛生部發布的文件副本，由俄羅斯衛生部副部長普魯特尼茨基（Plutnitsky）簽署。這份文件顯示，衛生部顯然預計國內即將出現「大規模醫療緊急情況」，並下令俄羅斯醫療機構立刻準備一份醫務人員的名單，目的在參與「拯救俄羅斯人民生命和健康」的活動。

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報導引述英國情報負責人說法指出，俄羅斯準備損失多達5萬士兵，而俄羅斯的死亡人數可能已經達到3千左右。

日期為2月25日的這份文件表明，俄國衛生部正在專門尋找專門從事創傷、頜面和心臟領域的醫務人員，以及護士、兒科、麻醉師和放射科醫師。該文件稱，部署的工作人員將獲得旅行和住宿費用，還將由聯邦醫療災難中心支付。

一名軍方官員告訴ITV，這封信表明俄羅斯人「沒想到會遇到如此程度的抵抗和損失」。他們想進行「閃電戰」卻失敗了。但烏克蘭軍方官員也擔心，這份文件可能也代表，「雖然俄軍遭受極大損失，但普廷仍打算堅持到底」。

烏克蘭國防部公布傷亡指出，目前已有3500多名俄國士兵陣亡，但俄國尚未承認有任何人員傷亡。（美聯社）

俄衛生部文遭洩露，普廷或準備犧牲多達5萬名士兵性命。（圖片來源：推特@EJ_Burrows）

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