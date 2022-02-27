反戰反普反侵略！柏林10萬民眾上街撐烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭進入第4日，德國柏林今（27）日有10萬群眾上街聲援烏克蘭、抗議俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）發動戰爭。（法新社）

2022/02/27 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第4日，德國柏林今（27）日有10萬群眾上街聲援烏克蘭、抗議俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）發動戰爭。

綜合外媒報導，俄羅斯入侵烏克蘭，令歐洲情勢緊張，德國柏林市中心今（27）日有超過10萬群眾走上街頭聲援烏克蘭，遊行隊伍一路從知名地標勝利紀念柱（Siegessaule）綿延至布蘭登堡門（Brandenburg Gate）及3公里外的亞歷山大廣場（Alexanderplatz），且不斷有群眾湧入。

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報導指出，現場群眾全程保持和平理性，手中揮舞烏克蘭藍、黃國旗並高舉「髒手別碰烏克蘭」（Hands off Ukraine）、「普廷去接受心理治療，別來煩全世界和烏克蘭」（Putin, go to therapy and leave Ukraine and the world in peace.）、「阻止普廷、停止戰爭」（Stop Putin, Stop War）等標語。

現場參與遊行的科學家施密德（Beate Schmid）向媒體表示，她與烏克蘭多名學者都有深交，「他們的兒子、兄弟和丈夫們都被迫起身反抗俄軍，這是令人難過且難以置信的」。

據悉，在此之前，德國已宣布對烏克蘭支援軍事物資，並宣布將針對國內本年度國防軍備預算大幅追加1000億歐元（折合台幣約3兆元），以回應普廷野心。

德國柏林市中心今（27）日有超過10萬群眾走上街頭聲援烏克蘭，遊行隊伍一路從知名地標勝利紀念柱（Siegessaule）綿延至布蘭登堡門（Brandenburg Gate）及3公里外的亞歷山大廣場（Alexanderplatz），且不斷有群眾湧入。圖為示威民眾手拿「把屠夫PUTIN關起來」標語。（歐新社）

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