反戰反普反侵略！柏林10萬民眾上街撐烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭進入第4日,德國柏林今(27)日有10萬群眾上街聲援烏克蘭、抗議俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)發動戰爭。(法新社)

2022/02/27 22:37

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第4日,德國柏林今(27)日有10萬群眾上街聲援烏克蘭、抗議俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)發動戰爭。

綜合外媒報導,俄羅斯入侵烏克蘭,令歐洲情勢緊張,德國柏林市中心今(27)日有超過10萬群眾走上街頭聲援烏克蘭,遊行隊伍一路從知名地標勝利紀念柱(Siegessaule)綿延至布蘭登堡門(Brandenburg Gate)及3公里外的亞歷山大廣場(Alexanderplatz),且不斷有群眾湧入。

報導指出,現場群眾全程保持和平理性,手中揮舞烏克蘭藍、黃國旗並高舉「髒手別碰烏克蘭」(Hands off Ukraine)、「普廷去接受心理治療,別來煩全世界和烏克蘭」(Putin, go to therapy and leave Ukraine and the world in peace.)、「阻止普廷、停止戰爭」(Stop Putin, Stop War)等標語。

現場參與遊行的科學家施密德(Beate Schmid)向媒體表示,她與烏克蘭多名學者都有深交,「他們的兒子、兄弟和丈夫們都被迫起身反抗俄軍,這是令人難過且難以置信的」。

據悉,在此之前,德國已宣布對烏克蘭支援軍事物資,並宣布將針對國內本年度國防軍備預算大幅追加1000億歐元(折合台幣約3兆元),以回應普廷野心。

德國柏林市中心今(27)日有超過10萬群眾走上街頭聲援烏克蘭,遊行隊伍一路從知名地標勝利紀念柱(Siegessaule)綿延至布蘭登堡門(Brandenburg Gate)及3公里外的亞歷山大廣場(Alexanderplatz),且不斷有群眾湧入。圖為示威民眾手拿「把屠夫PUTIN關起來」標語。(歐新社)

