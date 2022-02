烏國武裝部隊參謀部透露,他們已從西方盟友那接受大量空對空飛彈。(圖翻攝自烏克蘭武裝部隊參謀部臉書)

2022/02/27 22:35

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引起國際撻伐,不少歐美國家相繼軍援烏克蘭。烏克蘭軍方今天(27日)宣稱,他們已從西方盟友接受大量空對空飛彈,增強空中作戰能力。

烏克蘭武裝部隊參謀部(General Staff of the Armed Forces of Ukraine)27日下午透過臉書宣布,烏國空軍的戰機已裝載大批來自西方盟國提供的空對空飛彈,「保證足夠對付所有侵略者,感謝『反普廷聯盟』對烏克蘭軍隊的強力支持!榮歸烏克蘭!」

烏克蘭軍方並未透露這些飛彈由哪國提供,軍事迷粉專「戰鬥情報中心 CIC」分析,應該是從過去也曾被蘇聯掌控的北約國家得來,例如波蘭、斯洛伐克和羅馬尼亞等國,「畢竟他們仍然有一定數量的米格(戰鬥)機,那相應也有一定數量的空對空飛彈能提供給烏克蘭」。無論如何,這都將大大提升烏國空中作戰能力。

