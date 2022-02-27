八方來援！羅馬尼亞支援烏克蘭 將送近億元物資

羅馬尼亞政府今（27）日宣布，除將開放境內軍事及一般醫院收治烏克蘭傷患外，也將提供總值300萬歐元（折合台幣約9460萬元）軍事及民生物資，支援烏克蘭。圖為一名羅馬尼亞4歲孩童24日參加烏國使館前的聲援活動，手持烏克蘭國旗（含國徽）。（美聯社檔案照）

2022/02/27 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞政府今（27）日宣布，除將開放境內軍事及一般醫院收治烏克蘭傷患外，也將提供總值300萬歐元（折合台幣約9460萬元）軍事及民生物資，支援烏克蘭。

據《路透》報導，羅馬尼亞政府發言人卡布納魯（Dan Carbunaru）今日表示，羅馬尼亞將提供總值300萬歐元（折合新台幣約9460萬元）的物資，包括彈藥、燃油、防彈背心、鋼盔、軍事裝備及食物、飲用水等物資，支援烏克蘭前線。

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此外，羅馬尼亞也將與烏克蘭邊境關口單位合作，派出救護車優先救治烏克蘭孩童、孕婦及老年人，加速烏克蘭民眾通關流程。且羅馬尼亞境內一般、軍事醫院也將收治所有有需要的烏克蘭傷患。

據悉，羅馬尼亞靠近烏克蘭的幾個地方政府，已經開始往烏克蘭內的鄰近城市切爾諾夫策（Chernivtsi）、索洛特維諾（Solotvyno）輸送食物、毛毯及冬衣等物資。

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