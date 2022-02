烏克蘭酒廠改產汽油彈！酒標圖文並茂「普廷是白癡」嗆爆

2022/02/27 19:01

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭,烏國政府除了指揮部隊堅決抵抗,也呼籲民眾準備汽油彈反擊。對此,外媒報導指,烏克蘭利沃夫「真相啤酒廠」(Pravda Brewery)已停產,轉而製造汽油彈(Molotov cocktails),其中的雞尾酒(cocktails)一詞正好一語雙關,而酒瓶瓶身上的酒標還改成「普廷是白癡」的文字及嘲諷圖樣。

綜合外媒報導,隨著烏克蘭官員鼓勵民眾準備汽油彈抵抗,「真相啤酒廠」宣布停業,並開始生產汽油彈(Molotov cocktails),Molotov cocktails不同於制式武器凝固汽油彈,是游擊隊等非正規部隊,以及街頭抗爭群眾的常用武器,軍方有時亦有採用,而酒廠製造雞尾酒(cocktails),也正好是一語雙關。

根據社群媒體傳出照片,汽油彈瓶身的酒標印有嘲諷圖樣,普廷全身赤裸坐在帝王寶座上、重點部位打上馬賽克,並寫有「普廷是笨蛋」字樣。不過有網友指出,這款諷刺普廷的酒標是用在該酒廠過去就有的產品上,這次只是剛好拿來做成諷刺味十足的汽油彈。

照片PO出後,立刻病毒般的傳遍所有社群媒體,網友紛紛表示「哈哈,這太狂了」、「烏克蘭人仍保有幽默感」、「願他們能在和平時刻再度裝瓶、開瓶和飲酒」、「恰當的品牌戰略和正確的產品定位」、「希望有一天能品嘗到他們的啤酒」、「這設計真棒」。

Pravda Brewery, based in Lviv, Ukraine, has suspended its beer brewing operations and is now making Molotov cocktails for residents to use against invading Russian forces.



The labels on the bottles say “Putin is a dickhead.” pic.twitter.com/ZqrHEpaOK4