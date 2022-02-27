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    烏克蘭酒廠改產汽油彈！酒標圖文並茂「普廷是白癡」嗆爆

    烏克蘭利沃夫真相啤酒釀製廠Pravda Brewery已經停業，轉而製造汽油彈（Molotov cocktails）。（擷取自推特）

    烏克蘭利沃夫真相啤酒釀製廠Pravda Brewery已經停業，轉而製造汽油彈（Molotov cocktails）。（擷取自推特）

    2022/02/27 19:01

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，烏國政府除了指揮部隊堅決抵抗，也呼籲民眾準備汽油彈反擊。對此，外媒報導指，烏克蘭利沃夫「真相啤酒廠」（Pravda Brewery）已停產，轉而製造汽油彈（Molotov cocktails），其中的雞尾酒（cocktails）一詞正好一語雙關，而酒瓶瓶身上的酒標還改成「普廷是白癡」的文字及嘲諷圖樣。

    綜合外媒報導，隨著烏克蘭官員鼓勵民眾準備汽油彈抵抗，「真相啤酒廠」宣布停業，並開始生產汽油彈（Molotov cocktails），Molotov cocktails不同於制式武器凝固汽油彈，是游擊隊等非正規部隊，以及街頭抗爭群眾的常用武器，軍方有時亦有採用，而酒廠製造雞尾酒（cocktails），也正好是一語雙關。

    根據社群媒體傳出照片，汽油彈瓶身的酒標印有嘲諷圖樣，普廷全身赤裸坐在帝王寶座上、重點部位打上馬賽克，並寫有「普廷是笨蛋」字樣。不過有網友指出，這款諷刺普廷的酒標是用在該酒廠過去就有的產品上，這次只是剛好拿來做成諷刺味十足的汽油彈。

    照片PO出後，立刻病毒般的傳遍所有社群媒體，網友紛紛表示「哈哈，這太狂了」、「烏克蘭人仍保有幽默感」、「願他們能在和平時刻再度裝瓶、開瓶和飲酒」、「恰當的品牌戰略和正確的產品定位」、「希望有一天能品嘗到他們的啤酒」、「這設計真棒」。

    瓶身印有赤裸、打馬賽克的嘲諷普廷圖樣，並寫有「普廷是笨蛋」字樣。（擷取自推特）

    瓶身印有赤裸、打馬賽克的嘲諷普廷圖樣，並寫有「普廷是笨蛋」字樣。（擷取自推特）

    網友指出，該諷刺普廷的酒瓶標籤，是該酒廠過去的品項之一所使用，只是剛好這次拿來做成汽油彈。（擷取自pravda.beer網站）

    網友指出，該諷刺普廷的酒瓶標籤，是該酒廠過去的品項之一所使用，只是剛好這次拿來做成汽油彈。（擷取自pravda.beer網站）

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