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    維和？違和？俄軍疑用集束炸彈轟烏東 殺傷力強大致醫院4死！

    烏克蘭東部頓內茨克一棟醫院日前疑遭俄國用集束炸彈攻擊。（圖翻攝自人權觀察組織網站）

    烏克蘭東部頓內茨克一棟醫院日前疑遭俄國用集束炸彈攻擊。（圖翻攝自人權觀察組織網站）

    2022/02/27 17:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發國際關注，開啟戰火前，俄總統普廷（Vladimir Putin）還先承認烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Louhansk）這2個共和國獨立，指控烏國打壓，並聲稱要派兵進駐「維和」。然而國際人權團體「人權觀察組織」（Human Rights Watch）25日指控，俄國疑用殺傷力強大的集束炸彈（Cluster Munition）攻擊頓內茨克的醫院，至少造成4人死亡。

    人權觀察組織週六在官網 表示，本月24日，頓內茨克胡歷達爾鎮（Vuhledar）一間醫院遭飛彈擊中。經電話採訪該醫院人員及分析社群媒體上流傳的照片，認為擊中事發醫院的是俄製的圖奇卡（Tochka）短程飛彈，飛彈上裝載殺傷力強大的集束炸彈，造成醫院外數輛汽車被炸毀、外牆多處損傷、多片玻璃被震碎。

    據悉，這次攻擊造成4名平民死亡，另有6名醫護、4名病患受傷。對此，人權觀察組織武器監管部門主管古斯 （ Steve Goose ） 強烈譴責克里姆林宮，呼籲俄羅斯聯邦軍隊立即停止使用集束炸彈這類殺傷力強大的武器，並停止濫殺濫傷的非法襲擊行為。

    人權觀察組織表示，集束炸彈是將小型炸彈集合成一般空用炸彈的型態，利用數量的特性增加涵蓋面積和殺傷範圍。由於殺傷力強大，2008年5月30日，各國代表在愛爾蘭首都都柏林（Dublin）簽署《集束彈藥公約》（The Convention on Cluster Munitions，CCM），目前有110國締約，但俄羅斯、中國、美國都未簽署。

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