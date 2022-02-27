脫比基尼換戎裝！烏克蘭選美皇后霸嗆「殺光所有入侵者」

烏克蘭選美冠軍萊娜也要參戰（右）她2015年曾代表烏克蘭角逐國際萬國小姐后冠（左）。（圖／INS anastasiia.lenna）

2022/02/27 17:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，情勢危急。烏克蘭總統澤倫斯基宣布為期90天的全國動員令，全面徵募新兵、預備役軍人。烏克蘭選美皇后安娜塔西亞‧萊娜（Anastasia Lenna） 已響應號召，要上戰場保家衛國，並霸氣開嗆：「所有企圖入侵烏克蘭邊境的人都會被殺！」

據《紐約郵報》報導，萊娜萊娜曾獲得烏克蘭全國選美冠軍，並於2015年代表烏克蘭參加國際萬國小姐（Miss Grand International）比賽。面對家園遭戰火蹂躪，她決定挺身而出，拿出槍枝要上戰場殺敵。

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根據萊娜參加國際萬國小姐比賽時的簡介，她曾在土耳其擔任模特和公關經理，還會說5種語言，並擔任過翻譯。

自俄羅斯23日發動入侵以來，萊納特在她的 Instagram 帳號中發佈了一系列貼文，還號召大家為烏克蘭軍隊踴躍捐款。在26日的貼文中，她發佈了自己拿起槍枝的照片，誓死要跟軍人一樣保家衛國，甚至寫下「所有企圖入侵烏克蘭邊境的人都會被殺！」的訊息。

萊娜在貼文中還呼籲，要各地方當局立即拆除所有路上的路標，讓入侵部隊更難穿越烏克蘭，「讓我們幫助敵人直奔地獄」。她還鼓舞大家要對烏克蘭至今所做出的英勇抗敵行為感到自豪，並稱許烏克蘭總統澤倫斯基是一位真正強大的領導人。

她在另一則貼文中，半開玩笑地說：「我們烏克蘭軍隊如此抗敵，北約組織（NATO）應申請進入烏克蘭。」

萊納曾在土耳其擔任模特和公關經理，還會說5種語言。（圖／INS anastasiia.lenna）

烏克蘭選美冠軍萊娜也要參戰（右），她2015年曾代表烏克蘭角逐國際萬國小姐后冠（左）。（圖／INS anastasiia.lenna）

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