悚！ 傳俄攜「移動火葬場」毀屍陣亡士兵 英防相：掩蓋真實傷亡

早前發布的俄羅斯「移動火葬場」影片，再次受到關注。（擷取YouTube影片）

2022/02/27 15:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄、烏衝突進入第4天，烏克蘭多個城市都陷入戰火，目前據烏克蘭方面聲稱，有超過3500名俄軍陣亡。英國《每日電訊報》報導，俄羅斯隨軍攜帶了「移動火葬場」，可以讓陣亡士兵「人間蒸發」，以掩蓋俄軍真實傷亡情況。

報導稱，在俄羅斯軍隊繼續攻擊烏克蘭時，有人看到俄軍「移動火葬場」現蹤。這種「火葬場」看起來就像一輛卡車，據信有足夠的空間一次「蒸發」一具屍體。這些「火葬場」被認為是跟隨俄羅斯軍隊的車輛之一，目的是掩蓋戰爭的真實規模。

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報導指出，英國國防部近期公佈一段影像，顯示俄軍2013年實際操作這種焚化爐的情況，只見按下開關後，開口便自動掀起，人員利用卡車的後門控制檯面升降，只要將屍體放在尾端檯面等待機器推進焚化爐，整個過程就宛如移動火葬場，隨時能夠毀屍滅跡。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也認為，俄羅斯軍隊進入烏克蘭領土後，可能會利用「移動火葬場」來隱藏潛在的傷亡人數。

他說：「我們還預期會看到俄軍以前做過的一些事情。此前，他們已經部署了移動火葬場，跟隨部隊在戰場上作戰，這在任何人看來都是令人不寒而慄的。」

華勒斯說：「如果我是一名士兵，知道我的將軍們對我如此沒有信心，以至於他們用移動火葬場跟著我在戰場上走來走去，或者我是一個兒子的母親或父親，可能被部署到一個戰區，而我的政府認為，掩蓋損失的方法是用移動火葬場，我會非常、非常擔心。」

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