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    教宗高度關切俄烏戰事 致電澤倫斯基表達「最沉重的傷痛」

    教宗方濟各26日致電烏克蘭總統澤倫斯基。（路透）

    教宗方濟各26日致電烏克蘭總統澤倫斯基。（路透）

    2022/02/27 12:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰火持續延燒，全球各界高度關注，教宗方濟各（Pope Francis）25日一反常態親赴俄羅斯大使館會見俄國代表，隔日（26）遂致電烏克蘭總統澤倫斯基，對戰事表達「最沉重的傷痛」，事後澤倫斯基也在推特上發文致謝。

    根據《路透》報導，教宗方濟各26日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）進行通話，烏克蘭大使館指出，「教宗對我國發生的重大苦難表達了最深切的痛苦」，梵蒂岡官方隨後證實了此一消息。

    而烏國總統澤倫斯基也在推特上發文，感謝教宗為烏克蘭的和平與停火之日祈禱，「烏克蘭人民都能感受到教宗的支持。」

    另據報導，教宗方濟各25日除了打破外交慣例，親自前往俄羅斯大使館會見俄國大使，表達他對於俄烏戰爭的擔憂，另也與烏克蘭希臘天主教大總主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）通話，向對方表示「將盡一切所能」提供幫助。據悉，舍夫丘克先前曾誓言留守基輔，並開放大教堂的地下室作為防空洞。

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