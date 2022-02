教宗高度關切俄烏戰事 致電澤倫斯基表達「最沉重的傷痛」

2022/02/27 12:22

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰火持續延燒,全球各界高度關注,教宗方濟各(Pope Francis)25日一反常態親赴俄羅斯大使館會見俄國代表,隔日(26)遂致電烏克蘭總統澤倫斯基,對戰事表達「最沉重的傷痛」,事後澤倫斯基也在推特上發文致謝。

根據《路透》報導,教宗方濟各26日與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)進行通話,烏克蘭大使館指出,「教宗對我國發生的重大苦難表達了最深切的痛苦」,梵蒂岡官方隨後證實了此一消息。

請繼續往下閱讀...

而烏國總統澤倫斯基也在推特上發文,感謝教宗為烏克蘭的和平與停火之日祈禱,「烏克蘭人民都能感受到教宗的支持。」

另據報導,教宗方濟各25日除了打破外交慣例,親自前往俄羅斯大使館會見俄國大使,表達他對於俄烏戰爭的擔憂,另也與烏克蘭希臘天主教大總主教舍夫丘克(Sviatoslav Shevchuk)通話,向對方表示「將盡一切所能」提供幫助。據悉,舍夫丘克先前曾誓言留守基輔,並開放大教堂的地下室作為防空洞。

Thanked Pope Francis @Pontifex for praying for peace in Ukraine and a ceasefire. The Ukrainian people feel the spiritual support of His Holiness.