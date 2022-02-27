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    聲援烏克蘭 全球各地民眾上街示威：俄羅斯滾！

    瑞士有數千人聚集在聯合國日內瓦總部前方，圍繞著巨型木雕「斷掉的三腳椅」（Broken Chair），以聲援烏克蘭遭受俄軍暴行。（歐新社）

    瑞士有數千人聚集在聯合國日內瓦總部前方，圍繞著巨型木雕「斷掉的三腳椅」（Broken Chair），以聲援烏克蘭遭受俄軍暴行。（歐新社）

    2022/02/27 12:52

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第4天，引發全球撻伐，包括從瑞士、芬蘭、西班牙、英國等各地，陸續出現民眾上街遊行以聲援烏國，並譴責俄軍的暴行。

    綜合外媒報導，針對俄軍暴行，全球各地民眾紛紛上街遊行，敦促當局結束這場戰爭，其中瑞士就有數千人聚集在聯合國日內瓦總部前方，部分民眾批掛著烏國的黃藍色國旗，圍繞代表戰爭下的受害者的巨型木雕「斷掉的三腳椅」（Broken Chair），並要求瑞士當局採取更為嚴厲措施，而非採取接近其傳統的「中立」態度。

    報導指出，芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）有上千名人聚集，舉著「俄羅斯滾！普亭下台！（Russia out, down with Putin!）」強烈標語，義大利羅馬也有多達1千人響應貿易工會和非政府組織號召，走上市中心街頭抗議，還有西班牙巴塞隆納、英國倫敦以及法國巴黎等地皆陸續出現抗議人潮。

    據悉，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）於24日下令入侵烏克蘭後，美、歐等盟國宣布封鎖普廷等高官在國外資產，並發布聯合聲明會把俄國數間俄羅斯銀行剔除環球銀行金融電信協會（SWIFT），作為制裁俄羅斯的經濟手段。

    瑞士首都伯恩（Bern）。（路透）

    瑞士首都伯恩（Bern）。（路透）

    英國倫敦。（法新社）

    英國倫敦。（法新社）

    義大利米蘭。（法新社）

    義大利米蘭。（法新社）

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