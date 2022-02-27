俄烏戰爭拜登為何不出兵？作家分析一石三鳥：別急著罵美國

俄羅斯侵略烏克蘭，針對美國總統拜登先前聲明不會出兵，作家顏擇雅今上午在臉書發文分析，也許是拜登拿到的情報分析，讓拜登選擇這麼說。圖為示意圖。（美聯社）

2022/02/27 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，美國總統拜登先前雖聲明不會出兵，但也持續擴大相關制裁，作家顏擇雅今上午也在臉書發文分析，也許是拜登拿到的情報分析，讓拜登選擇這麼說，她也呼籲台灣人，多多注意經濟制裁的後續發展，別急著去美國在台協會（AIT）版上罵美國。

俄羅斯24日起對烏克蘭多地發動軍事行動，震撼全球，美國總統拜登始終表示，沒有打算派兵至烏克蘭作戰，但後續也對俄羅斯施加一系列制裁，並對普廷及其親信祭出凍結資產制裁。

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作家顏擇雅今上午PO文指出，雖然一開始對於美國不會出兵的說法感到疑慮，並指「就算不想出兵也沒必要明講啊。太弱又太笨了」，不過後來她想到，「難道是他（拜登）拿到的情報分析，告訴他應該要這麼講？」

顏擇雅說，如果情報顯示俄國經濟很弱，一下就會經不起制裁，普廷出兵只是製造自己的政權危機。再來，這麼講還可以刺激歐洲各國從此要重視國防，別老愛罵美國又非常依賴美國。三來，是讓中國更清楚美國如今全神貫注的目標就是中國，就是亞太，俄國與歐洲對美國來說不是那麼重要了。顏擇雅表示，如果是這種推理，拜登發言就是一石三鳥。

顏擇雅指出，整個冷戰期間，美國頭號對手都是俄國，有幾十年的訓練陶養，她一直認為美國針對俄國的情報蒐集，其品質依然大大勝過針對中國還有中東地區的情報蒐集。為此她也呼籲，希望台灣人稍安勿躁，多多注意經濟制裁的後續發展，別急著去AIT版上罵美國。

顏擇雅也提到，雖然美國民意也普遍認為拜登很弱，但國際政治在最詭譎的當下，我們需要知道的不是一國民意如何，而是決策者在想什麼。並指從北京至今未表態，我們就知道中國領導人習近平現在想的一定跟中國網民不一樣。要知道北京在想什麼，刷微博微信是沒幫助的。

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