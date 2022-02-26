新戰術！烏克蘭軍方呼籲居民「拆除路標」 混淆俄軍方向感

烏克蘭軍方今（26）日呼籲民眾，將街道上的路標全部拆除，使俄軍沒辦法辨認方向。圖為一名男子經過烏東頓內茨克（Donetsk）的路標。（法新社）

2022/02/26 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面攻打烏克蘭，戰火持續延燒。烏克蘭軍方今（26）日呼籲民眾，將街道上的路標全部拆除，使俄軍沒辦法辨認方向，繼而盡快擺脫俄軍的入侵。

烏克蘭軍方今日在推特發文，呼籲烏克蘭民眾「移除各地區街道、城市、鄉鎮名稱以及寫有數字編號的標誌，以混淆非法進入烏克蘭領土的俄軍，讓他們找不到路標、迷失方向」。推文也表示，「讓我們竭盡所能，盡快將烏克蘭擺脫俄羅斯的佔領軍隊」。

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網友看到後紛紛留言表示，「好戰術」、「自己加標誌讓他們困惑」、「也可以重複這些標誌迷惑他們」。

Аби спантеличити та дезорієнтувати ворога,який незаконно пересувається дорогами України,закликаємо громадян до наступної ініціативи:познімати таблички з номерами і назвами вулиць/міст/сіл у своїх регіонах.

Зробімо все можливе для якнайшвидшого очищення ???????? від російського окупанта pic.twitter.com/AQyq4F5jvC — ВОЇНИ УКРАЇНИ???????? （@ArmedForcesUkr） February 26, 2022

烏克蘭軍方今（26）日呼籲民眾，將街道上的路標全部拆除，使俄軍沒辦法辨認方向。圖為前往烏克蘭的俄羅斯軍隊。（歐新社）

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