〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭首都基輔遭俄軍狂轟猛炸,今天(26日)有一枚飛彈擊中住宅大樓,造成嚴重毀損,相關影片在社群媒體上瘋傳,不過,俄羅斯國防部否認發射飛彈,宣稱這是「烏克蘭防空系統誤傷自家人」。

俄媒《塔斯社》(TASS)報導,俄羅斯國防部消息人士指出,「社群媒體上流傳有關俄羅斯飛彈打中了基輔洛巴諾夫斯寇勾大道上住宅的說法有誤。損傷是防空飛彈造成的,這在影片中可以清楚看到。」

這名消息人士指稱,這顯然是烏克蘭的山毛櫸-M1(Buk-M1)防空飛彈攔截時失靈,打中這棟住宅。

