台北101、高雄燈會打上藍黃光！「南北連線」力挺烏克蘭

2022/02/26 21:43

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵進入第3天,各地不斷傳出傷亡消息,烏克蘭奮力對抗,對此,台北101今晚(26日)將59、60樓及頂冠燈換上烏克蘭國旗,台灣燈會在高雄也將主燈打上藍黃光,「南北連線」一同表達對烏克蘭支持。

總統蔡英文在推特發文表示,烏克蘭遭到俄羅斯入侵,台灣選擇與烏克蘭站在同一戰線,台北101今晚將59、60樓及頂冠燈換上烏克蘭國旗,台灣燈會在高雄舉辦,也首次將主燈打上藍黃光,南北共同表達對烏克蘭的支持。

英國駐台記者史密斯(Nicola Smith)也目睹台北101公開力挺烏克蘭的場面,坦言心中有所感觸,放上推特分享。

此外,比利時布魯塞爾的五十週年紀念公園拱門(Cinquantenaire Park)、義大利羅馬競技場(The Colisseum)、澳洲墨爾本的佛林德茲街車站(Flinders Street Station)及紐約帝國大廈等世界著名建築物昨(25)晚都被藍黃光照亮,表達對烏克蘭的支持。其中,巴黎市長伊達戈(Anne Hidalgo)更要求艾菲爾鐵塔將連續3天打上藍黃光,替烏克蘭祈福。

Tonight, cities across #Taiwan ???????? are lit up with the colours of the Ukrainian flag ????????. Our country & people #StandWithUkraine against Russian aggression. pic.twitter.com/g1MkzHqm8i

Felt a little emotional when the #Taipei skies darkened and the top of #Taipei101, #Taiwan’s tallest building lit up. The tower’s colours change every day. Tonight #Taiwan stands with #Ukraine pic.twitter.com/q8aGWn2ZOw